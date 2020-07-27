Председатель Комитета госконтроля совершил рабочую поездку в Гомельскую область

Источник материала: ОНТ

Государство окажет поддержку промышленным предприятиям в период пандемии. Об этом во время рабочей поездки в Гомельскую область заявил председатель Комитета госконтроля.

Иван Тертель посетил «Гомельстекло» и ознакомился с производством. Коллектив – большой, на заводе работают около двух тысяч человек. Выпускают все виды стекла – от ламинированного до энергоэффективного. Сегодня это популярный бренд. Его покупают более чем в 15 странах мира. Сфера применения – изготовление стеклопакетов и остекление зданий. После модернизации объёмы продукции здесь значительно выросли, а предприятие вышло в региональные лидеры.

В переоснащение завода вложено более 300 миллионов долларов. Новая линия по производству стекла с покрытием – один из крупнейших инвестпроектов в строительной отрасли страны. Ее мощность – 8 миллионов квадратных метров продукции в год. На выходе – качество мирового уровня.

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