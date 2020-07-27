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«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Порядок и хозяйственность. Зеленый стиль в каждой детали. И комфорт без привязки к геолокации. Каскадный фонтан, зоны отдыха, 10 километров пешеходных и велосипедных дорожек. Так сейчас выглядит набережная Днепра в самом центре Могилева.
А таким «Подниколье» помнят могилевчане. Ножом в сердце восточной столицы этот бурелом был долгие годы. Неухоженную территорию не замечать было трудно, облагородить всё не доходили руки. В список «на потом» объекты дописывали один за другим.
Переносить задуманное с генплана на улицы города начали в 2015 году. К этому времени накопилось не меньше десяти пунктов с пометкой «срочно». Поторопил градостроителей Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Город больше не упрекнуть в отсутствии лоска. Наболевший Подникольский парк теперь культурная жемчужина Могилева. Зеленое релакс-пространство не пустует даже в будни.
Виталий Роговцов, начальник архитектурного отдела института «Могилевгражданпроект»:
Это лишь 10 % архитектурного замысла. В перспективе парк раскинется на сотне гектаров. Зоны отдыха будут сменять акценты: безмятежная прогулка, активный отдых, детские площадки, кафе и туристический маршрут.
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Внучке здесь очень нравится играть. Здесь большая территория, площадка, цветы – очень ухоженная территория, поэтому впечатления у нас очень хорошие.
Прекрасное место, где можно провести время.
Отдохнуть, покататься на роликах. Для детей тут нормально сделано: качели, качалки, поставили карусели. Ребенку интересно, нам тем более интересно.
Что ж, таким результатом действительно можно гордиться. Впрочем, есть и другие поводы. Не просто «галочки», а ответственное «сделано» ставим напротив целого ряда объектов.
Владимир Скачек, начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома:
Выполнен капитальный ремонт улицы Первомайской, которая была в ненадлежащем состоянии. Построен ряд объектов социального назначения. Это школа в новом микрорайоне Казимировка, детский сад. Также прошла реконструкция родильного отделения, расширение онкодиспансера. Заканчивается строительство поликлиники также в микрорайоне Казимировка.
Гармонии городскому ритму добавит и новая дубль-трасса. От въездных ворот и молодых микрорайонов станет проще добраться до центра. На карандаше и другие проекты благоустройства. Только в 2020 году их более 20.
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Порядок и хозяйственность. Зеленый стиль в каждой детали. И комфорт без привязки к геолокации. Каскадный фонтан, зоны отдыха, 10 километров...
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