ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

27.07.2020 19:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Порядок и хозяйственность. Зеленый стиль в каждой детали. И комфорт без привязки к геолокации. Каскадный фонтан, зоны отдыха, 10 километров пешеходных и велосипедных дорожек. Так сейчас выглядит набережная Днепра в самом центре Могилева.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

А таким «Подниколье» помнят могилевчане. Ножом в сердце восточной столицы этот бурелом был долгие годы. Неухоженную территорию не замечать было трудно, облагородить всё не доходили руки. В список «на потом» объекты дописывали один за другим.  

Александр Лукашенко: когда в первый раз пошёл посмотреть Днепр, к нему так и не смог подойти, потому что всё было загажено

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Переносить задуманное с генплана на улицы города начали в 2015 году. К этому времени накопилось не меньше десяти пунктов с пометкой «срочно». Поторопил градостроителей Президент.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
День и ночь со своими рисуй, черти каждый элементик. Не затягивайте эти работы. К 2020 году Могилев должен быть красавцем – так, как Гомель, как Гродно. Красивые города, и там вычурного ничего нет, сверхъестественного ничего нет. Но Могилев отстал.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

И это сделано. За четыре года Могилев преобразился до неузнаваемости.

Город больше не упрекнуть в отсутствии лоска. Наболевший Подникольский парк теперь культурная жемчужина Могилева. Зеленое релакс-пространство не пустует даже в будни.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Виталий Роговцов, начальник архитектурного отдела института «Могилевгражданпроект»:  
Центральная аллея как сердце парка начинается, увенчана посадкой деревьев. В будущем, через сотни лет, там будут дубы. Такая дубовая аллея получилась. От нее отрезками расходятся различные дорожки, различные функциональные зоны. Напрашивается само собой человеку, который прогуливается по парку, куда-то свернуть, отдохнуть, найти для себя интересное занятие.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Это лишь 10 % архитектурного замысла. В перспективе парк раскинется на сотне гектаров. Зоны отдыха будут сменять акценты: безмятежная прогулка, активный отдых, детские площадки, кафе и туристический маршрут.  

Читайте также:

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Ажурный спуск могилевского «Подниколья» шутя сравнивают с красотами «Петергофа». Но доля правды в этом есть. 250 ступенек и каскадный фонтан длиной 27 метров. Сделать фото сюда приезжают со всей области.   

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Внучке здесь очень нравится играть. Здесь большая территория, площадка, цветы – очень ухоженная территория, поэтому впечатления у нас очень хорошие.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Прекрасное место, где можно провести время.

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Отдохнуть, покататься на роликах. Для детей тут нормально сделано: качели, качалки, поставили карусели. Ребенку интересно, нам тем более интересно.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Что ж, таким результатом действительно можно гордиться. Впрочем, есть и другие поводы. Не просто «галочки», а ответственное «сделано» ставим напротив целого ряда объектов.   

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Владимир Скачек, начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома:  
Выполнена реконструкция Минского шоссе. Это въездная магистраль со стороны нашей столицы. Установлена арка в честь 750-летия города Могилева.   

Выполнен капитальный ремонт улицы Первомайской, которая была в ненадлежащем состоянии. Построен ряд объектов социального назначения. Это школа в новом микрорайоне Казимировка, детский сад. Также прошла реконструкция родильного отделения, расширение онкодиспансера. Заканчивается строительство поликлиники также в микрорайоне Казимировка.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Гармонии городскому ритму добавит и новая дубль-трасса. От въездных ворот и молодых микрорайонов станет проще добраться до центра. На карандаше и другие проекты благоустройства. Только в 2020 году их более 20.  

«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Александр Лукашенко:  
Молодец. Неплохо, но это еще отдельные зернышки. Сейчас это надо всё объединить такой же красотой, как эти центры, чтобы город был красивым. Я уже говорил 3-4 года назад, что мы привели все города в порядок, а Могилев отстал. Сегодня уже областным центрам, населению есть чем гордиться.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виталий Роговцов, Владимир Скачек

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Порядок и хозяйственность. Зеленый стиль в каждой детали. И комфорт без привязки к геолокации. Каскадный фонтан, зоны отдыха, 10 километров...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банки попросили отказаться от рекламы в негосударственных СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика