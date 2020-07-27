Что нужно знать о средствах с SPF-защитой и как правильно их подбирать? Спрашиваем у врача-дерматовенеролога

Источник материала: ОНТ

Лето в Беларуси в самом разгаре. Как загорать безопасно взрослым и детям, на что обращать внимание при выборе солнцезащитного средства. Об этом и не только рассказывает врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог – Оксана Денисеня.

– Солнцезащитные средства существуют для загара и от загара, объясните принцип их действия. Есть ли между ними разница?

– Средства для загара и от загара – это синонимы. Потому что мы имеем в виду средства, которые будут помогать загорать безопасно, комфортно и защищать кожу от солнечных лучей.

Существует категория косметики, которая разработана для усиления загара. Это, как правило, масла. Пользуясь ими, мы увеличиваем воздействие солнечных лучей, тем самым привлекаем негативное влияние солнечного света. То есть индуцируем фотостарение, увеличиваем фотоповреждение кожи, стимулируем появление морщин и обезвоживание кожи. Поэтому средства, которые увеличивают загар, являются небезопасными.

– Что означает маркировка SPF в солнцезащитном средстве?

– Все солнцезащитные средства имеют маркировку SPF (Sun Protection Factor). Это показатель, который определяет, насколько крем способен защитить кожу от ультрафиолетовых лучей типа Б. Эти лучи проникают к земле через атмосферу и способны вызвать загар и красноту (эритему).

Степень защиты определяется процентом лучей, которые окажут воздействие на кожу. Например, если говорить об SPF 30, то такое средство защищает кожу от 93% солнечных лучей, которые попадают на кожу. А SPF 50 – от 98% лучей.

SPF-защиты бывают с физическими и химическими фильтрами. К средствам с физическими фильтрами относятся кремы с защитой SPF 50, в составе которых присутствуют оксиды титана и оксиды цинка. Эти фильтры создают плотный экран, который отражает солнечные лучи от поверхности кожи. Из минусов таких средств – не очень водостойки. Поэтому, если вы очень потеете либо купаетесь, нужно постоянно подмазывать. Еще один минус: тяжелые металлы могут накапливаться на коже и забивать поры.

К средствам с химическими фильтрами относятся те, которые создают защиту до SPF 30. В составе таких присутствуют производные бензола и минеральных масел. Принцип действия в этой группе средств другой. За счет солнечного света происходит химическая реакция, и вещество, которое входит в состав фильтра, трансформирует солнечную энергию в тепло. В течение четырех часов происходит образование новых продуктов этой химической реакции. К слову, образовавшиеся продукты могут быть токсичными для кожи. Поэтому химические фильтры рекомендовано обновлять каждые 4 часа. Причем здесь речь идет не просто о добавлении фильтра. Нужно полностью смывать средство и наносить повторно. Из плюсов этой группы – большая водостойкость.

– Средства с какими фильтрами лучше выбирать?

– У физических и химических фильтров есть свои минусы и плюсы. Оптимально использовать средства, где комбинируются оба фильтра.

Сегодня с азиатского рынка к нам идут средства с PDA или PA-защитой. Эти средства от ультрафиолетовых лучей типа А. Ультрафиолет типа А проникает через тучи, вызывает загар, но не вызывает красноты. Защита от А-лучей определяется в плюсах от 1 до 4. Например, PA++.

– Расскажите, на что еще обращать внимание, выбирая солнцезащитное средство?

– Выбор крема с SPF-защитой зависит от фототипа кожи (цвета кожи): светлый или более темный.

Немаловажно обращать внимание на цель использования средства. Приведем пример: если вы идете на работу, домой и обратно, и у вас светлая кожа, то вам нужно использовать защиту SPF 30. Белокожим людям с карими глазами нужно пользоваться SPF 20. Людям со смуглой кожей достаточной будет защита SPF 15.

Если вы собираетесь идти гулять по городу – для белого фототипа – SPF-защита 50. Для светлокожих с карими глазами – 30. Для тех, у кого кожа потемнее – SPF 20.

На пляже светлокожим нужно пользоваться защитой SPF 50. Более смуглым – SPF 30.

Обращайте внимание на тип своей кожи: жирная, сухая, комбинированная, нормальная. Средства для жирной кожи должны быть наиболее легких текстур: в виде спрея, эмульсии. Для сухой – в виде крема.

– Каких компонентов в составе средства с SPF-защитой лучше избегать?

– В составе солнцезащитных средств стоит избегать спиртосодержащих компонентов. Также нежелательно присутствие бензола, формальдегидов, оксида титана, солей алюминия. Определенное негативное мнение есть по поводу консервантов: парабенов, синтетических отдушек, пропандиолов. Эти компоненты распространены в косметике, и являются более дешевыми. Их добавляют для того, чтобы средство хранилось дольше.

– Что касается солнцезащитных средств для детей, на что следует обратить внимание?

– Стоит обратить внимание на производителя. Фирма должна заниматься именно средствами защиты для детей. Лучше выбирать специальные аптечные линейки средств, которые протестированы дерматологами.

Для детей лучше использовать средство с SPF-защитой 50. И не стоит забывать о том, что детский загар должен быть в более благоприятное время. В южных климатах детям лучше загорать до 10 утра и после 16 часов. В другое время нужно не только использовать крем с максимальной защитой, но и экранирование в виде маечек.

После контакта с водой детские кремы нужно обновлять. А после возвращения с пляжа необходимо мыть детей, для того чтобы химические фильтры не оказывали негативного воздействия и не всасывались.

– А как защищать кожу от солнца людям с проблемной кожей?

– Людям, которые имеют различные дерматологические и косметические проблемы кожи, нужна защита SPF 50. А для людей с пигментацией рекомендуется использовать максимальную защиту практически в любое время года.

Пациентам с акне лучше пользоваться средствами, специально разработанными для проблемной кожи. Многие люди с акне ошибочно считают, что после солнца кожа становится чище. Однако эффект от солнца у таких людей виден примерно через три недели. Как результат, у них усиливается образование роговых чешуек, которые закупоривают образование сальных желез и усиливают появление акне.

– Нужно ли использовать средства после загара?

– Такие средства, как правило, используются после интенсивного загара. Они помогают коже восстановиться. Ни один крем с SPF-защитой полностью не защищает от солнца. Оно все равно оказывает негативное влияние. Солнце вводит клетки кожи в состояние стресса. На коже накапливается огромное количество свободных радикалов, которые повреждают коллаген, гиалуроновую кислоту, эластин. Это способствует появлению пигментных пятен, морщин и постакне.

Как правило, в средства после загара входят охлаждающие компоненты, восстанавливающие (бепантен, пантенол, сок алоэ). Также в составе можно найти препараты-увлажнители и детоксиканты. Они помогают восстановить гидролипидный барьер кожи и синтезировать свою гиалуроновую кислоту.

– Что делать, если человек все-таки обгорел на солнце?

– Если вы позагорали и понимаете, что на теле есть покраснения или солнечные ожоги, то у вас есть два варианта решения проблемы.

Первый способ. Если на теле есть пузыри с содержимым внутри (вскрывать их не нужно), то это ожог второй степени. Необходимо день-два использовать гормональные мази с противовоспалительным эффектом, предварительно посоветовавшись с врачом. Такие мази снимают покраснения и воспаления. Затем – препараты с пантенолом и заживляющим эффектом.

Второй способ. Если есть покраснения, ощущения раздражения, нужно использовать препараты с пантенолом или соком алоэ. Это так называемые средства после загара (или средства после солнечных ожогов).

Также помните: если вы обгорели, необходимо еще больше защищаться от солнца. Так как очень высок риск развития поствоспалительной пигментации, нужно не только наносить на поврежденную кожу SPF-защиту, но и желательно носить закрытую одежду. Не забывайте о шляпе, если у вас солнечный ожог на лице. И обязательно ограничивайте время пребывания на открытом солнце.

Автор: Дарья Бахир

Фото: из архива Оксаны Денисени, pixabay, 40-nedel.ru, cosmetea.com.ua, forum.gorod.dp.ua, esquire.ru, fdlx.com/all





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