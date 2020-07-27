В Гродно подсчитали проституток: 41 женщина и 18 мужчин

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, за первое полугодие 2020-го было составлено 59 административных протоколов за занятие проституцией. Причем 18 человек из этого количества — мужчины, которые оказывали гомосексуальные услуги. Это вдвое больше, чем год назад, передает