Торт «Медовик». Пошаговый рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Как приготовить домашний торт «Медовик»? Пошаговый рецепт с фото вкуснейшего десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич – специально для читателей ONT.BY.

Для теста вам понадобится:

- 2 яйца;

- 60 г сливочного масла;

- 2/3 ст. сахара;

- 2 ст.л. мёда;

- 1 ч.л. соды;

- 3 ст. муки.



Для крема необходимо:

- 500 г сметаны (жирность не менее 20%);

- 4-5 ст.л. сахара;

- 60 г грецких орехов (по желанию).



Как готовить тесто?

1. Яйца и сливочное масло прогреть до комнатной температуры.

2. В сотейник разбить яйца, выложить сливочное масло и сахар.



Хорошенько перемешать. Добавить мёд и поставить на маленький огонь. Постоянно помешивая, необходимо растопить ингредиенты. Положить в сотейник соду (не гасить). Продолжать помешивать.





3. Когда масса начнёт пениться, снять с огня.





4. Добавить муку, вымешать тесто.





5. Сформировать из теста жгут, разделить на 7 частей.









6. Из каждой части раскатать пласт толщиной 3-4 мм. При помощи тарелки диаметром 23 см вырезать круг.









7. Противень застелить пергаментом, выложить на него будущий корж вместе с обрезками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Не забыть проколоть корж вилкой в нескольких местах, чтобы он во время выпечки он не вздулся.





8. Когда все 7 коржей готовы, дать им остыть.





9. Обрезки коржей измельчить в блендере в крошку.



Как готовить крем?

1. Сметану смешать с сахаром, дать постоять 10-15 минут.

2. Грецкие орехи измельчить в блендере в крошку (по желанию).









Как собрать торт?

1. На большое плоское блюдо друг на друга выложить коржи, каждый обильно смазывая кремом (особенно по краям)

2. Два коржа посыпать измельчённым грецким орехом.



3. Обсыпать торт крошкой (сверху и по краям).





4. Поставить в холодильник пропитываться желательно на ночь.

Секреты приготовления:

1. После выпекания коржи должны быть мягкими, а не сухими.

2. Если вы любите идеальную геометрическую форму торта, то рекомендуется вырезать коржи после того, как они испекутся.

3. А если вы поклонник сгущёнки, то крем можно приготовить из расчёта 1 банка сгущённого молока и 1/2 пачки сливочного масла. К слову, при использовании этого крема вы сможете более качественно обсыпать края торта.



Приятного аппетита!





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram