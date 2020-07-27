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Торт «Медовик». Пошаговый рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Как приготовить домашний торт «Медовик»? Пошаговый рецепт с фото вкуснейшего десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич – специально для читателей ONT.BY.
Для теста вам понадобится:
3. Когда масса начнёт пениться, снять с огня.
4. Добавить муку, вымешать тесто.
5. Сформировать из теста жгут, разделить на 7 частей.
6. Из каждой части раскатать пласт толщиной 3-4 мм. При помощи тарелки диаметром 23 см вырезать круг.
7. Противень застелить пергаментом, выложить на него будущий корж вместе с обрезками и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Не забыть проколоть корж вилкой в нескольких местах, чтобы он во время выпечки он не вздулся.
8. Когда все 7 коржей готовы, дать им остыть.
9. Обрезки коржей измельчить в блендере в крошку.
Как собрать торт?
1. На большое плоское блюдо друг на друга выложить коржи, каждый обильно смазывая кремом (особенно по краям)
4. Поставить в холодильник пропитываться желательно на ночь.
Секреты приготовления:
1. После выпекания коржи должны быть мягкими, а не сухими.
2. Если вы любите идеальную геометрическую форму торта, то рекомендуется вырезать коржи после того, как они испекутся.
3. А если вы поклонник сгущёнки, то крем можно приготовить из расчёта 1 банка сгущённого молока и 1/2 пачки сливочного масла. К слову, при использовании этого крема вы сможете более качественно обсыпать края торта.
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Как приготовить домашний торт «Медовик»? Пошаговый рецепт с фото вкуснейшего десерта от телеведущей Екатерины Тишкевич – специально для читателей ONT.BY. Для теста...
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