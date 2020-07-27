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В Минске изъяли из банкомата считывающий данные карты шиммер. Пин-код записывала скрытая камера
Источник материала: Tut.by
В Минске милиционеры изъяли из банкомата шиммер — устройство, считывающее данные с чипа и магнитной полосы банковской карты. Полученная информация может использоваться для клонирования магнитной полосы карты,
«Механизм обнаружили в картоприемнике АТМ утром 27 июля. Устройство выглядит как тонкая „прокладка“, которая располагается между чипом на карте и считывающим устройством в банкомате или терминале. „Прокладка“ записывает данные с чипа или магнитной полосы, когда их считывает терминал. Собранные сведения, как правило, используют злоумышленники для клонирования магнитной полосы карты», - рассказали в милиции.
На корпусе банкомата нашли скрытую видеокамеру, она записывала ПИН-код, который вводили пользователи.
По данному факту проводится проверка. Силовики знают как минимум о трех местах, где применили данное устройство.
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В Минске милиционеры изъяли из банкомата шиммер - устройство, считывающее данные с чипа и магнитной полосы банковской карты.
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