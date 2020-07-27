В Минске изъяли из банкомата считывающий данные карты шиммер. Пин-код записывала скрытая камера

Источник материала: Tut.by

В Минске милиционеры изъяли из банкомата шиммер — устройство, считывающее данные с чипа и магнитной полосы банковской карты. Полученная информация может использоваться для клонирования магнитной полосы карты, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.





«Механизм обнаружили в картоприемнике АТМ утром 27 июля. Устройство выглядит как тонкая „прокладка“, которая располагается между чипом на карте и считывающим устройством в банкомате или терминале. „Прокладка“ записывает данные с чипа или магнитной полосы, когда их считывает терминал. Собранные сведения, как правило, используют злоумышленники для клонирования магнитной полосы карты», - рассказали в милиции.

На корпусе банкомата нашли скрытую видеокамеру, она записывала ПИН-код, который вводили пользователи.

По данному факту проводится проверка. Силовики знают как минимум о трех местах, где применили данное устройство.





Специалисты рекомендуют:

старайтесь не хранить все средства на одной карте, используйте пластики как для оплаты товаров с Сети, так и для хранения заработной платы, сбережений;

выбирайте банкоматы, расположенные внутри офисов банков или в точках, оборудованных системами видеонаблюдения;

чтобы всегда быть в курсе операций, проводимых с вашей картой, воспользуйтесь услугой СМС-оповещения.

если составная часть АТМ отвалилась, либо банкомат «зажевал карту», необходимо сообщить об этом в контактный центр банка, а также правоохранителям по номеру 102.