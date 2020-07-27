ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом

27.07.2020 19:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Борисов. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста.  

Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом

Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом

Не медлили здесь и со строительством школы. Этому учреждению образования нет еще и года, а успехи учеников и учителей уже впечатляют.   

Школьники из Молодечно поразили жюри на фестивале китайскай культуры

Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом

Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом

Ольга Шеляпина, директор средней школы № 25 Борисова:  
За эти 9 месяцев нам удалось открыть областной центр белорусско-китайской культуры. По запросам родителей, для изучения китайского языка на факультативных занятиях и в перспективе для изучения китайского языка как основного (иностранного) языка в школе.    

Кроме того, мы сейчас готовимся к открытию центра, образовательной площадки по сотрудничеству с Британским Советом. На сегодня таковых площадок всего пять в Республике Беларусь.  

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?

Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом

Если школу в 2019-2020 учебном году посещали 531 учащийся, то 1 сентября мы ожидаем более 800 учащихся.  

Люди в материале: Ольга Шеляпина

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Борисов. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста.   Не медлили здесь и со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Торт «Медовик». Пошаговый рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика