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Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борисов. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста.
Не медлили здесь и со строительством школы. Этому учреждению образования нет еще и года, а успехи учеников и учителей уже впечатляют.
Ольга Шеляпина, директор средней школы № 25 Борисова:
Кроме того, мы сейчас готовимся к открытию центра, образовательной площадки по сотрудничеству с Британским Советом. На сегодня таковых площадок всего пять в Республике Беларусь.
Если школу в 2019-2020 учебном году посещали 531 учащийся, то 1 сентября мы ожидаем более 800 учащихся.
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Новости Беларуси. Борисов. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста. Не медлили здесь и со...
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