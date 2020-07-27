Ресторатор Прокопьев рассказал, как Лукашенко отреагировал на его жёсткие видео

Источник материала: KYKY

Известный ресторатор Вадим Прокопьев дал интервью «Свободе». Кроме прочего, бизнесмена попросили рассказать, отреагировал ли Александр Лукашенко на дерзкие видеообращения к нему.

«Реакция острая, как я и надеялся, – ответил Прокопьев. – Есть ли у меня какой-либо инсайд? Естественно, есть. Я не стану говорить об источниках. Понятно почему.

Дело не в том, что адресат выслушает или будет бить кулаком в стену. Дело не в том, будет ли он нервничать, например, или заслуживает этого. Вообще я не ожидаю от него никаких человеческих реакций, потому что человеческого там очень мало. Дело в том, что аудитория должна услышать, что бояться его нельзя, что разговаривать с ним можно на его языке и в его регистре. Это крайне важное чувство у беларусов, которое должно проснуться».

О свежем ролике Вадима Прокопьева, в котором он проходится по пропаганде на гостелеканалах, читайте по ссылке .

Также в беседе со «Свободой» ресторатор объяснил, почему стал так радикально высказываться в адрес президента только после того, как покинул Беларусь. По его словам, находясь в Минске, критиковать Лукашенко возможно лишь «косвенно и между строк, особенно, если ты занимаешься бизнесом, любым бизнесом». Прокопьев считает, что «при диктаторских режимах» бизнес не в состоянии быть резким критиком власти – но становится им, когда эмигрирует.

Вадим Прокопьев вновь заявил о своих амбициях стать мэром Минска в случае, если на эту должность объявят выборы. Якобы у него есть идея, как вывести беларускую столицу в «передовые европейские модные города». «Мне потребовалось бы пять лет, и минчане не узнали бы город», – подчеркнул бизнесмен.

Прокопьев признался, что сейчас находится в Киеве потому, что здесь у него «замечательные связи». Кроме того, ресторатору важно поддерживать психологическую связь с Минском, и близость Киева к этому городу помогает.