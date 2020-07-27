ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ресторатор Прокопьев рассказал, как Лукашенко отреагировал на его жёсткие видео

27.07.2020 19:24 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Известный ресторатор Вадим Прокопьев дал интервью «Свободе». Кроме прочего, бизнесмена попросили рассказать, отреагировал ли Александр Лукашенко на дерзкие видеообращения к нему.

«Реакция острая, как я и надеялся, – ответил Прокопьев. – Есть ли у меня какой-либо инсайд? Естественно, есть. Я не стану говорить об источниках. Понятно почему.

Дело не в том, что адресат выслушает или будет бить кулаком в стену. Дело не в том, будет ли он нервничать, например, или заслуживает этого. Вообще я не ожидаю от него никаких человеческих реакций, потому что человеческого там очень мало. Дело в том, что аудитория должна услышать, что бояться его нельзя, что разговаривать с ним можно на его языке и в его регистре. Это крайне важное чувство у беларусов, которое должно проснуться».

О свежем ролике Вадима Прокопьева, в котором он проходится по пропаганде на гостелеканалах, читайте по ссылке.

Также в беседе со «Свободой» ресторатор объяснил, почему стал так радикально высказываться в адрес президента только после того, как покинул Беларусь. По его словам, находясь в Минске, критиковать Лукашенко возможно лишь «косвенно и между строк, особенно, если ты занимаешься бизнесом, любым бизнесом». Прокопьев считает, что «при диктаторских режимах» бизнес не в состоянии быть резким критиком власти – но становится им, когда эмигрирует.

Вадим Прокопьев вновь заявил о своих амбициях стать мэром Минска в случае, если на эту должность объявят выборы. Якобы у него есть идея, как вывести беларускую столицу в «передовые европейские модные города». «Мне потребовалось бы пять лет, и минчане не узнали бы город», – подчеркнул бизнесмен.

Прокопьев признался, что сейчас находится в Киеве потому, что здесь у него «замечательные связи». Кроме того, ресторатору важно поддерживать психологическую связь с Минском, и близость Киева к этому городу помогает.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный ресторатор Вадим Прокопьев дал интервью «Свободе». Кроме прочего, бизнесмена попросили рассказать, отреагировал ли Александр Лукашенко на дерзкие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шампиньоны будут везде. МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика