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Шампиньоны будут везде. МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свежие шампиньоны теперь должны быть в каждом универсаме. Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением расширило ассортиментные перечни для магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме грибов, в список добавлены гематоген и кукурузный крахмал. Для универсальных магазинов непродовольственных товаров перечень также дополнен светодиодными электрическими лампами.
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Новости Беларуси. Свежие шампиньоны теперь должны быть в каждом универсаме. Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением...
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