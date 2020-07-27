Шампиньоны будут везде. МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свежие шампиньоны теперь должны быть в каждом универсаме. Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением расширило ассортиментные перечни для магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме грибов, в список добавлены гематоген и кукурузный крахмал. Для универсальных магазинов непродовольственных товаров перечень также дополнен светодиодными электрическими лампами.