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Шампиньоны будут везде. МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов

27.07.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свежие шампиньоны теперь должны быть в каждом универсаме. Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением расширило ассортиментные перечни для магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме грибов, в список добавлены гематоген и кукурузный крахмал. Для универсальных магазинов непродовольственных товаров перечень также дополнен светодиодными электрическими лампами.

Больше новостей экономики за 27 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Свежие шампиньоны теперь должны быть в каждом универсаме. Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением...
 
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