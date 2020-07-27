Как улучшить связь в загородном доме и на даче

Источник материала: ОНТ

Если в частном доме случаются перебои в работе интернета и мобильной связи, улучшить сигнал позволит специальное оборудование. МТС предлагает несколько решений, которые включают роутер и внешнюю антенну, а также фемтосоту. Монтаж оборудования входит в стоимость решения.

Комплекты оборудования представлены в двух вариантах: классическом и модернизированном. Оба состоят из роутера и внешней антенны. Модернизированный комплект дополнен фемтосотой.

Классическое решение

Это решение эффективно для коттеджей и загородных домов, особенно в случаях, когда затруднительно подвести проводную связь.

Внешняя направленная антенна отвечает за привязку к базовой станции сети сотовой связи – обеспечивает более устойчивый прием сигналов 3G и 4G.

Роутер позволяет организовать Wi-Fi покрытие загородного дома. Также устройство может использоваться для организации голосового соединения – в роутере предусмотрен порт для подключения DECT-радиотелефона.

Роутер Huawei можно приобрести за 299,90 рубля, а внешнюю антенну — за 301,40 рубля. При подключении услуг «Интернет для дома» и «Интернет для дома Макс»* на классический комплект действует специальное предложение оператора — 50 рублей.

Модернизированное решение

Модернизированный комплект оборудования дополнен фемтосотой — устройством, которое преобразовывает сигнал фиксированного интернета в 3G сигнал. Основное назначение данного решения — увеличить скорость мобильного интернета и улучшить качество связи 3G.

Фемтосота подключается кабелем к роутеру с внешней антенной. По сути, это миниатюрная базовая станция, способная раздавать мобильную связь в радиусе 10-15 метров.

Стоимость роутера и внешней антенны здесь такая же, как и в случае с классическим вариантом. Приобрести фемтосоту* можно за 465 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 39,70 рубля.

Фемтосота

Фемтосота может использоваться отдельно, если в строении есть стабильный проводной интернет, но затруднено прохождение сигнала мобильной связи от внешних базовых станций: в подвальных помещениях, на складах, на цокольных этажах. Подробнее об оборудовании смотрите здесь .

* уточнить наличие устройств и оформить заказ можно в головных офисах компании МТС.

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