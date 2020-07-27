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Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста.
Бассейн, физкультурный зал, массажный кабинет и LEGO-класс. В 2016-м этот детский сад стал одной из самых долгожданных новостроек Борисова.
Сказка для малышей и облегчение для родителей. Секрет прост: здесь всё делают с душой. Во дворе – настоящий ботанический сад, уголок земледелия и десятки фотозон.
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Так же подтянуть уровень комфорта загородной жизни по всей стране, при этом сохранить колорит и самобытность деревни – это и задача для проектировщиков и местных властей, и одновременно решение проблемы оттока сельских жителей в города.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз подчеркиваю: деревня должна остаться деревней. Нам не нужны на месте деревни города. И если мы вот такие условия начнем создавать, люди из городов поедут жить сюда.
В Брестской области под форматирование в деревни будущего для начала определили три агрогородка. Беловежский в Каменецком районе, Парохонск на Пинщине и Остромечево в Брестском районе. Он первым получил генплан – по сути, масштабную программу развития на годы вперед.
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Новости Беларуси. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста. Бассейн, физкультурный зал, массажный...
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