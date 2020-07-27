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Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

27.07.2020 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста. 

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

Бассейн, физкультурный зал, массажный кабинет и LEGO-класс. В 2016-м этот детский сад стал одной из самых долгожданных новостроек Борисова.  

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

Сказка для малышей и облегчение для родителей. Секрет прост: здесь всё делают с душой. Во дворе – настоящий ботанический сад, уголок земледелия и десятки фотозон.  

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

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В 2021 году Борисов примерит звание культурной столицы Беларуси. Чтобы соответствовать статусу, здесь оперативно освежили Дом культуры. Теперь принимать театральные труппы, звезд эстрады, чтецов и танцоров готовы на достойном уровне.   

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

Образцом для расцвета малых населенных пунктов в нашей стране стал Копысь. Несколько лет назад агрогородок похорошел и изменился до неузнаваемости.   

Александр Лукашенко: «Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная»

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

Так же подтянуть уровень комфорта загородной жизни по всей стране, при этом сохранить колорит и самобытность деревни – это и задача для проектировщиков и местных властей, и одновременно решение проблемы оттока сельских жителей в города.  

Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
На этом этапе сегодня нам надо посмотреть в будущее вот главная задача. Каким будет село завтра? А поскольку село – это люди, те места, где они живут, и производства, я поручил, чтобы комплексно были подготовлены предложения – везде, по всем областям, по всей республике.  

Еще раз подчеркиваю: деревня должна остаться деревней. Нам не нужны на месте деревни города. И если мы вот такие условия начнем создавать, люди из городов поедут жить сюда.   

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Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

И это было сделано. Была разработана концепция деревни будущего. Проект сделает возможной жизнь с традиционным деревенским укладом не хуже городской.   

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

В Брестской области под форматирование в деревни будущего для начала определили три агрогородка. Беловежский в Каменецком районе, Парохонск на Пинщине и Остромечево в Брестском районе. Он первым получил генплан – по сути, масштабную программу развития на годы вперед.   

Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

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Создать условия, при которых минчанин будет чувствовать себя прекрасно. Почему столицу называют городом-эталоном?

Чистая, зеленая, гостеприимная. Белорусы нередко слышат похвалу от иностранных гостей. А ведь это закономерность, за которой стоят трудолюбие и хозяйственный подход. Это имидж страны. И это сделано.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виталий Роговцов, Владимир Скачек, Ольга Шеляпина, Любовь Петрович, Инна Дячек, Алексей Плитин, Сергей Лободинский, Александр Дорохович

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста.  Бассейн, физкультурный зал, массажный...
 
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