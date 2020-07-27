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В Минске со стрельбой задержали подозреваемых в наркопреступлении
Источник материала: ОНТМинске со стрельбой задержали подозреваемых в наркопреступлении" class="one-news__figure-img">
Сотрудники столичного наркоконтроля и ОМОН задержали сегодня в Минске подозреваемых в совершении незаконных действий с наркотическими веществами,
В ходе преследования по ул. Карского оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. В ответ водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке, – говорится в сообщении МВД.
В результате сотрудники ОМОНа применили табельное оружие и остановили авто. Двое подозреваемых пытались скрыться, однако их задержали.
Пострадавших нет. По факту ЧП проводится проверка.
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Сотрудники столичного наркоконтроля и ОМОН задержали сегодня в Минске подозреваемых в совершении незаконных действий с наркотическими веществами, сообщает МВД. ...
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