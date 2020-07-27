ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске со стрельбой задержали подозреваемых в наркопреступлении

27.07.2020 19:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске со стрельбой задержали подозреваемых в наркопреступленииМинске со стрельбой задержали подозреваемых в наркопреступлении" class="one-news__figure-img">

Сотрудники столичного наркоконтроля и ОМОН задержали сегодня в Минске подозреваемых в совершении незаконных действий с наркотическими веществами, сообщает МВД. 

В ходе преследования по ул. Карского оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. В ответ водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке, – говорится в сообщении МВД. 

В результате сотрудники ОМОНа применили табельное оружие и остановили авто. Двое подозреваемых пытались скрыться, однако их задержали.

Пострадавших нет. По факту ЧП проводится проверка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники столичного наркоконтроля и ОМОН задержали сегодня в Минске подозреваемых в совершении незаконных действий с наркотическими веществами, сообщает МВД. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика