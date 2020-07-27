В Минске со стрельбой задержали подозреваемых в наркопреступлении

Источник материала: ОНТ

Минске со стрельбой задержали подозреваемых в наркопреступлении" class="one-news__figure-img">

Сотрудники столичного наркоконтроля и ОМОН задержали сегодня в Минске подозреваемых в совершении незаконных действий с наркотическими веществами, сообщает МВД.

В ходе преследования по ул. Карского оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. В ответ водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке, – говорится в сообщении МВД.

В результате сотрудники ОМОНа применили табельное оружие и остановили авто. Двое подозреваемых пытались скрыться, однако их задержали.

Пострадавших нет. По факту ЧП проводится проверка.

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