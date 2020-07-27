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Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

27.07.2020 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гродненская область в 2020 году лидирует по урожайности – там в среднем убирают 51 центнер с гектара, а в хозяйствах Гродненского района и вовсе ставят рекорды – урожайность доходит до сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Не удивительно, что первый в этом году комбайнер, который намолотил 3 000 тонн зерна, как раз из западного региона. Его награждали, по традиции, в поле.

Золото полей – репортаж Галины Буро.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Сергей Кремко, председатель правления ПК имени В. И. Кремко:
Думаю, что за период этой уборки будет установлен им рекорд всего намолота, самый большой за всю историю хозяйства одного комбайнера.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Такая высокая оценка труда от руководителя сельхозпредприятия имени Кремко для комбайнера Андрея Росеника. В кабине его полевого лайнера вымпел с очередной победы – он первым в стране намолотил 3 000 тонн зерна. И, кстати, за эти выходные поставил новый рекорд в хозяйстве – отправил в закрома за день 360 тонн золота полей.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Такой труженик и сам на вес золота. Скромно принимает поздравления и скорее спешит вновь за руль – ежегодному лидеру жатвы в этом сезоне доверили новенький комбайн.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Андрей Росеник, комбайнер ПК имени В. И. Кремко:
Просто работаю спокойно, в спокойном режиме. У нас смотрят за потерями, настраивают комбайны, так что тут не поднажмешь. Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать. Руководитель поставил задачу 5 000. Постараемся, конечно. Урожайность позволяет, поля есть, будем работать.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Урожайность и правда в этом году плюсует в бункер. Только в хозяйстве имени Кремко озимых зерновых убирают 95 центнеров с гектара – такого здесь не припомнят за последние лет семь точно. Помогла погода и, конечно, люди. Решил их поддержать и депутатский корпус.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Какие бы политические баталии мы не затевали, какие бы эпидемиологические войны не разражались над нашей землей, в любом случае первое и самое важное, что нужно, – это чтобы продолжала работать наша экономика, чтобы продолжало работать наше сельское хозяйство.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Тяжелый колос радует глаз и в соседнем районе, Щучинском.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Вот советы механизаторам. Открываем. Вот, убираем пшеницу: обороты барабана 650-800 оборотов в минуту, выставляем максимальные.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

С умной техникой уборка качественнее. С 11 лет он помогал отцу механизатору, а сегодня и у самого за плечами 18 лет работы комбайнером. Валерий Батуро говорит: жатва – его любимый сезон.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Валерий Батуро, комбайнер ОАО «Василишки»:
Комбайны были готовы за неделю до уборки. Все ждали, ждали, ждали, а потом дали отмашку и мы пошли. Люблю, когда поверну голову – сыплется зерно в бункер горстями большими.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

В сельхозпредприятии «Василишки» пройдено около 30 % площадей. Убирают рапс – эту культуру здесь называют стратегической, ведь и денежная, и полезная для животных. Параллельно – пшеницу и тритикале. Вот он – след в поле от 23 комбайнов.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Галина Буро, корреспондент:
Мастерство сложно измерить, но мы все же попробуем. Например, здесь срез стебля от земли всего 13 сантиметров.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Так низко жатку может опустить только комбайнер-профессионал. А ведь чем ниже срез, тем больше соломы сможет заготовить хозяйство для животных. 

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

А еще важен чистый след, чтобы ни одно зернышко не оставить в поле. И это скорее вопрос уже к технике. Красный белорусский комбайн – бренд, известный в 30 странах. Собственное комбайностроение – большой плюс нашей страны. Машины дешевле зарубежных, обслуживание на месте, а технические характеристики на достойном уровне.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Это машины, которым уже 10 лет. Я только что беседовал с механизатором, он машиной доволен. Самое главное – это удовлетворить ожидания аграриев, потому что сегодня надо машины производительные, которые работают с высоким качеством.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Почти 7 000 гектаров зерновых предстоит убрать в «Василишках». Вместе с кукурузой здесь планируют намолотить не менее 50 тысяч тонн зерна – урожай называют небывалым.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Владимир Серехан, директор ОАО «Василишки»:
В целом я как руководитель урожаем доволен. У меня сейчас самая тревога, чтобы качественно и своевременно все убрать, без потерь. Чтобы мы могли уверенно сказать, что работали не зря.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

А сразу за зерноуборочной техникой на поле выходит лущильник – это разработка щучинского завода для поверхностной обработки почвы, которая не имеет аналогов в СНГ. Сохраняет влагу, готовит землю под следующие посевы.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Такой непрерывный процесс обеспечения продовольственной безопасности страны, труд от рассвета до заката.

Люди в материале: Сергей Кремко, Андрей Росеник, Елена Потапова, Валерий Батуро, Галина Буро, Сергей Федорович, Владимир Серехан

 
 
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Новости Беларуси. Гродненская область в 2020 году лидирует по урожайности – там в среднем убирают 51 центнер с гектара, а в хозяйствах Гродненского района и вовсе...
 
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