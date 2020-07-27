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Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гродненская область в 2020 году лидирует по урожайности – там в среднем убирают 51 центнер с гектара, а в хозяйствах Гродненского района и вовсе ставят рекорды – урожайность доходит до сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не удивительно, что первый в этом году комбайнер, который намолотил 3 000 тонн зерна, как раз из западного региона. Его награждали, по традиции, в поле.
Сергей Кремко, председатель правления ПК имени В. И. Кремко:
Такая высокая оценка труда от руководителя сельхозпредприятия имени Кремко для комбайнера Андрея Росеника. В кабине его полевого лайнера вымпел с очередной победы – он первым в стране намолотил 3 000 тонн зерна. И, кстати, за эти выходные поставил новый рекорд в хозяйстве – отправил в закрома за день 360 тонн золота полей.
Такой труженик и сам на вес золота. Скромно принимает поздравления и скорее спешит вновь за руль – ежегодному лидеру жатвы в этом сезоне доверили новенький комбайн.
Андрей Росеник, комбайнер ПК имени В. И. Кремко:
Урожайность и правда в этом году плюсует в бункер. Только в хозяйстве имени Кремко озимых зерновых убирают 95 центнеров с гектара – такого здесь не припомнят за последние лет семь точно. Помогла погода и, конечно, люди. Решил их поддержать и депутатский корпус.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тяжелый колос радует глаз и в соседнем районе, Щучинском.
Вот советы механизаторам. Открываем. Вот, убираем пшеницу: обороты барабана 650-800 оборотов в минуту, выставляем максимальные.
С умной техникой уборка качественнее. С 11 лет он помогал отцу механизатору, а сегодня и у самого за плечами 18 лет работы комбайнером. Валерий Батуро говорит: жатва – его любимый сезон.
Валерий Батуро, комбайнер ОАО «Василишки»:
В сельхозпредприятии «Василишки» пройдено около 30 % площадей. Убирают рапс – эту культуру здесь называют стратегической, ведь и денежная, и полезная для животных. Параллельно – пшеницу и тритикале. Вот он – след в поле от 23 комбайнов.
Галина Буро, корреспондент:
Так низко жатку может опустить только комбайнер-профессионал. А ведь чем ниже срез, тем больше соломы сможет заготовить хозяйство для животных.
А еще важен чистый след, чтобы ни одно зернышко не оставить в поле. И это скорее вопрос уже к технике. Красный белорусский комбайн – бренд, известный в 30 странах. Собственное комбайностроение – большой плюс нашей страны. Машины дешевле зарубежных, обслуживание на месте, а технические характеристики на достойном уровне.
Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:
Почти 7 000 гектаров зерновых предстоит убрать в «Василишках». Вместе с кукурузой здесь планируют намолотить не менее 50 тысяч тонн зерна – урожай называют небывалым.
Владимир Серехан, директор ОАО «Василишки»:
А сразу за зерноуборочной техникой на поле выходит лущильник – это разработка щучинского завода для поверхностной обработки почвы, которая не имеет аналогов в СНГ. Сохраняет влагу, готовит землю под следующие посевы.
Такой непрерывный процесс обеспечения продовольственной безопасности страны, труд от рассвета до заката.
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Новости Беларуси. Гродненская область в 2020 году лидирует по урожайности – там в среднем убирают 51 центнер с гектара, а в хозяйствах Гродненского района и вовсе...
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