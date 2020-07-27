Как часто можно переедать и не поправляться, выяснили ученые

Источник материала: ОНТ

Ученые из университета Бата (Великобритания) провели исследование и выяснили, как часто человек может передать и при этом не набирать вес.

Участие в эксперименте приняли молодые здоровые мужчины в возрасте от 22 до 37 лет. Добровольцы съедали намного больше пиццы, чем обычно. За один прием пищи они употребили свыше 3000 калорий.

Результат исследования показал, что подобное переедание незначительно отражается на основных метаболических показателях человека. У мужчин стал выше уровень инсулина и гормонов, отвечающих за ощущение сытости. При этом резкого скачка сахара и липидов в крови не наблюдалось. Участники эксперимента отметили единственный минус – сонливость и вялость.

В результате исследования специалисты пришли к выводу, что организм хорошо справляется с разовым переизбытком калорий. Здоровый человек может позволить себе съесть лишнего, например на праздник, не опасаясь негативных последствий.

Наше исследование показывает, что за один раз люди способны съедать вдвое больше, чем необходимо, но наш организм хорошо к этому приспособлен, – сказал руководитель исследовательской группы, профессор Джеймс Беттс.

При этом ученые предупреждают, что регулярное увеличение нормы калорий может привести к ожирению и различным заболеваниям.

ФОТО: pixabay

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