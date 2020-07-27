Биолог рассказал, как не нужно бороться с болезнями томатов

Источник материала: Tut.by

Продолжаем разбирать проблемы, которые могут возникнуть у дачника в уходе за помидорами. В прошлый раз мы выяснили, как избежать такой досадной проблемы, как трещины на плодах . Сегодня рассмотрим вопрос защиты томатов от болезней. Как уберечь урожай от напасти, рассказал биолог и автор популярного YouTube-канала для садоводов и огородников Procvetok Иван Русских.



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Томатный сезон в разгаре. Ранние сорта уже вовсю дают урожай. На подходе — среднеспелые сорта, а там — и поздние подтянутся. Но огородники — не единственные, кто готов радоваться дарам этих растений. Главные конкуренты — это томатные болезни. Десятки патогенных организмов ежеминутно атакуют наши теплицы и грядки. И если не дать им должный отпор, то грибки, бактерии, вирусы и всякие «мутные» создания не оставят нам шансов насладиться томатным изобилием.

Среди большого разнообразия средств защиты растений есть химически синтезированные («химия»), биологические (природные), а также народные рецепты, которые порой удивляют своей витиеватостью, граничащей с колдовством, и пугают последствиями для здоровья похлеще, чем страшилки про «химию».



Фото с сайта pixabay.com

Небезопасная «химия»

Как сторонник гармоничного существования с природой, а также борец за сохранность окружающей среды, я точно даю отставку «Ридомилу», «Метаксилу», «Ордану», «Пеннкоцебу», «Манкоцебу» и иже с ними.

Многие из этих препаратов, увы, не только токсичны для возбудителей болезней, но даже при малейшем нарушении технологии использования могут быть опасны для здоровья. Их действующие вещества зачастую признаны высокоопасными, но при этом используются не для лечения, а только для профилактики болезней растений. Так что огрехи в применении «химии» (превышение дозы или частоты использования, применение в неподходящую фазу развития растений, несоблюдение сроков ожидания до сбора урожая и выхода в грядки после обработки) могут выйти боком не только в переносном, но и в прямом смысле. И оно нам надо?



Фото с сайта pixabay.com

О странностях «народных» средств

В принципе многие огородники все это хорошо знают, поэтому очень часто обращаются к «народным» средствам борьбы. В арсенале таких методов чего только не найдешь: стиральный порошок, йод, зеленка, нашатырный спирт, сода (особенно популярна биосода, подкрашенная для надежности в зеленый цвет), поваренная соль, протыкание стеблей медной проволокой с «заземлением» (непременно, а иначе не сработает!), марганцовка, а чаще всего — какая-нибудь хитрая комбинация всего со всем, причем — чем хитрее, тем надежнее.

Можно лишь гадать, во что может превратиться на растении вся эта адская рецептура и с какими продуктами химического синтеза потом придется потреблять салаты и консервацию, особенно пожилым людям и детям. Так что обратимся к более разумным, надежным и, что еще важнее, — безопасным способам борьбы за урожай.



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Азы правильного ухода

Будем считать, что мульчирование, своевременные и правильные поливы и подкормки, томатная хирургия для прореживания посадок и улучшения вентиляции, правило не приглашать внутрь теплицы посторонних, размещение томатов подальше от картофеля и переодевание в чистую одежду после хождения в картофель за колорадским жуком уже хорошо освоены и внедрены в практику дачно-огородного хозяйства. Остается дело за малым: выбрать подходящее оружие, то есть препарат.



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Рекомендуемые препараты и правила обработки

Среди привычных средств защиты томата от фитофтороза, альтернариоза, кладоспориоза, серой и белой гнили, а также мучнистой росы стоит обратить внимание на так называемые минеральные фунгициды, содержащие в своем составе медь. «Бордосская смесь», «Хом», «Оксихом», «Абига-пик» и мой любимый «Азофос» все еще актуальны в борьбе с широким спектром заболеваний растений. Они надежны, просты в применении, не всасываются в растение. Максимум риска — это «сжечь» растение при передозировке или неправильном применении.

А теперь запоминаем золотые правила обработок:

1) никакой засухи — обрабатывать только пролитые, напоенные влагой растения;

2) никакой жары и солнца — обрабатывать или рано утром, или поздно вечером;

3) никакого химического ливня — обрабатывать как можно более мелкими каплями до легкого, почти невидимого увлажнения листьев;

4) никакого ветра — обрабатывать в минимально ветреную погоду (благо в теплице это правило соблюсти несложно);

5) никаких исключений — если уж обрабатывать, то всех подряд.

Если хотя бы одно из этих правил соблюсти не удается, то придется обратиться к силам самой природы, а именно к биологическим препаратам. Это самый современный способ взять болезни под контроль без рисков для самих растений и собственного или соседского здоровья.

Главная роль в борьбе с перечисленными выше болезнями отводится бактерии под названием «сенная палочка». Этой крохе под силу победить не только грибковые и родственные им, но также и бактериальные болезни, которых в последнее время развелось ох как много. При этом сенная палочка является дружественной человеку «микробой», которую нередко используют и в медицинской практике для приема внутрь. Недаром препараты на основе сенной палочки можно встретить буквально в каждом садовом магазине: «Бактоген», «Бактофит», «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин»… Все они, конечно, отличаются по своей силе и степени агрессивности по отношению к той или иной болезни. Но, какой бы вы ни выбрали препарат, это будет точно лучше, чем ничего либо применение пугающих своими последствиями «народных» рецептов.

Переборщить с препаратами сенной палочки попросту невозможно. Она является естественным обитателем растений, в том числе их корней. Но и слишком частые обработки ни к чему. Еженедельное опрыскивание растений сенной палочкой будет более чем достаточным, чтобы побороть даже такие неприятные болезни, как фитофтороз.

Только не вздумайте варить и выбраживать сено для получения сенной палочки по совету некоторых «горячих голов» из интернета — у вас точно ничего не получится. Но это — уже другая история.