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За секунду до гола судья остановил атаку брестского «Динамо». Что это было? Объясняет специалист
Источник материала: Tut.by
В матче 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Но рефери свистнул, чем вызвал гнев игроков гостевой команды. Завязалась перепалка, и судья принялся раздавать желтые карточки, чтобы остудить пыл футболистов из Бреста.
Этот спорный момент, который мог быть ключевым в матче, забей брестчане, разбирает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.
Видео:
Помощник судьи заметил, что ранее игрок Бреста нарушал правила, свалив соперника, поэтому атака была остановлена.
Напомним, матч закончился
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Спорные моменты 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу разбирает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.
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