За секунду до гола судья остановил атаку брестского «Динамо». Что это было? Объясняет специалист

Источник материала: Tut.by

В матче 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу между «Ислочью» и «Динамо-Брест» судья остановил весьма перспективную атаку брестчан, которая, вероятно, закончилась бы взятием ворот «волков».

Но рефери свистнул, чем вызвал гнев игроков гостевой команды. Завязалась перепалка, и судья принялся раздавать желтые карточки, чтобы остудить пыл футболистов из Бреста.

Этот спорный момент, который мог быть ключевым в матче, забей брестчане, разбирает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Видео: АБФФ TV

Помощник судьи заметил, что ранее игрок Бреста нарушал правила, свалив соперника, поэтому атака была остановлена.

Напомним, матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Ислочи» . Дублем отметился Николай Януш.