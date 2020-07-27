|
Лукашенко призвал аграриев использовать каждый погожий час на уборке урожая
27.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выхватывать каждый погожий час и щедро платить людям за хорошую работу – такое поручение дал аграриям президент Беларуси. Александр Лукашенко побывал в Минской области – проверил, как идет уборка зерновых, передает телеканал «МИР 24».
В этом году в стране рассчитывают на хороший урожай – больше 9,5 млн тонн зерна и кукурузы, примерно по тонне на каждого жителя. За один только понедельник убрали почти пятую часть.
И сегодня же Александр Лукашенко побывал на одном из предприятий города Несвижа. Здесь производят молочные продукты для детского питания: кефир, йогурт, творог. Это единственное предприятие
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси рассчитывают на хороший урожай – больше 9,5 млн тонн зерна и кукурузы, примерно по тонне на каждого жителя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)