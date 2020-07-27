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Лукашенко призвал аграриев использовать каждый погожий час на уборке урожая

27.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выхватывать каждый погожий час и щедро платить людям за хорошую работу – такое поручение дал аграриям президент Беларуси. Александр Лукашенко побывал в Минской области – проверил, как идет уборка зерновых, передает телеканал «МИР 24».

«Надо выхватывать каждый погожий час и не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке. Техники море, организовать надо. Не забывайте людям заплатить. Уборка, посевная, это основные кампании, где люди могут заработать хорошие деньги. Не жалейте людям заплатить за работу. Уравниловки быть не должно», – сказал Лукашенко.

В этом году в стране рассчитывают на хороший урожай – больше 9,5 млн тонн зерна и кукурузы, примерно по тонне на каждого жителя. За один только понедельник убрали почти пятую часть.

И сегодня же Александр Лукашенко побывал на одном из предприятий города Несвижа. Здесь производят молочные продукты для детского питания: кефир, йогурт, творог. Это единственное предприятие в ЕАЭС, вся продукция которого сертифицирована для малышей.



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В Беларуси рассчитывают на хороший урожай – больше 9,5 млн тонн зерна и кукурузы, примерно по тонне на каждого жителя.
 
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