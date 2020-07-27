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Светлана Тихановская ответила, чей Крым

27.07.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Светлана Тихановская ответила на вопрос, чей Крым. 27 июля она дала интервью «Еврорадио».



Ведущий эфира Зміцер Лукашук сказал, что пользователи очень активно просят узнать мнение Тихановской не как кандидата, а просто как человека — о том, чей Крым.

— Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше, — сказала Тихановская.

Ранее издание «Медуза» спросило у Тихановской, как она для себя решила вопрос Крыма и Донбасса?

— Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи — смены власти и проведения честных выборов. Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны.

25 июля мужа Светланы, белорусского блогера, автора канала «Страна для жизни», задержанного в начале избирательной кампании — 2020, Сергея Тихановского внесли в базу данных украинского «Миротворца». Причиной указано «сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым; участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками». По данным сайта, в 2018 году Тихановский посетил Крым.
 
 
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская ответила на вопрос, чей Крым. 27 июля она дала интервью «Еврорадио».
 
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