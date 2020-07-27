ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

27.07.2020 20:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несвижский район давно преуспел в развитии мясомолочного животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Но до недавнего времени здесь не было молокоперерабатывающего предприятия. Пять лет назад такое появилось в чистом поле. В проект инвестировали более 90 миллионов долларов и создали крупнейшее в СНГ производство детского питания.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Здесь соблюдены максимально возможные степень пищевой безопасности и качество продукции (96 % которой, к слову, экспортируют).

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Александр Караник, председатель совета директоров Несвижского завода детского питания:
Мы взяли на себя повышенные обязательства – создать завод по производству именно детского питания – поскольку это налагает дополнительные требования по качеству сырья и по качеству ингредиентов.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Сегодня в структуре поставок молоко сорта экстра составляет более 80 %. Я рассчитываю, что к ноябрю-декабрю это будет 95 %. Это выгодно поставщикам, поскольку цена выше. И выгодно нам, поскольку позволяет обеспечить стабильно высокое качество продукции.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Сегодня завод работает еще не в полную мощь, но уже через три года здесь планируют перерабатывать до 500 тонн местного молока. Производство максимально технологичное и роботизированное.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

На мысль о его создании, как позже рассказал директор, когда-то натолкнули именно слова Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Не всегда получается и с приватизацией»

Директор предприятия Александр Караник, кстати, старший брат нашего министра здравоохранения – это выяснилось во время экскурсии, которую провели для Президента.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

Потому неудивительно, что помимо экономики говорили еще и о пандемии. Но больше все-таки о продукции, которая во многом полезна для здоровья. Здесь производят 50 ее видов высочайшего качества.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Караник

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Несвижский район давно преуспел в развитии мясомолочного животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но до недавнего времени...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская ответила, чей Крым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика