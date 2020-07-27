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Александр Лукашенко – аграриям Несвижского района: «Никто ничего не забирает. Вы ещё сами будете стремиться, чтобы продать»

27.07.2020 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для тех, кто в поле, денег никогда не жалели. Нужна техника – производим, покупаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – аграриям Несвижского района: «Никто ничего не забирает. Вы ещё сами будете стремиться, чтобы продать»

Так, в 2020 году в помощь аграриям дополнительно несколько сотен комбайнов. Часть из них уже в полях, остальные приступят к работе к 1 августа.

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Меньше чем через неделю завершат уборку рапса и свободную технику направят на уборку других культур.

Александр Лукашенко – аграриям Несвижского района: «Никто ничего не забирает. Вы ещё сами будете стремиться, чтобы продать»

Иван Крупко, министр сельского хозяйства Беларуси:
Техническая возможность дает нам возможность убрать за 21 погожий день все зерновые колосовые. Возможность убирать по 4,5-5 % в день 106 гектаров и иметь намолот в день 384 тысячи тонн.

Александр Лукашенко – аграриям Несвижского района: «Никто ничего не забирает. Вы ещё сами будете стремиться, чтобы продать»

Для работы комбайнов нужно топливо. Если не хватит, заглохнуть им в полях никто не даст (государство одолжит денег). Но лучше все же рассчитывать на себя, искать покупателей и продавать. Для этого, правда, нужно сделать больше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться, чтобы продать. Самые лучшие покупатели – это те, кто производят мясо и молоко. Все хлеба надо людям отдать на хлеб. И на фураж, и получить мясо и молоко.

Александр Лукашенко – аграриям Несвижского района: «Никто ничего не забирает. Вы ещё сами будете стремиться, чтобы продать»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Иван Крупко

 
 
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Новости Беларуси. Для тех, кто в поле, денег никогда не жалели. Нужна техника – производим, покупаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в 2020 году в...
 
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