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Александр Лукашенко – аграриям Несвижского района: «Никто ничего не забирает. Вы ещё сами будете стремиться, чтобы продать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для тех, кто в поле, денег никогда не жалели. Нужна техника – производим, покупаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в 2020 году в помощь аграриям дополнительно несколько сотен комбайнов. Часть из них уже в полях, остальные приступят к работе к 1 августа.
Меньше чем через неделю завершат уборку рапса и свободную технику направят на уборку других культур.
Иван Крупко, министр сельского хозяйства Беларуси:
Для работы комбайнов нужно топливо. Если не хватит, заглохнуть им в полях никто не даст (государство одолжит денег). Но лучше все же рассчитывать на себя, искать покупателей и продавать. Для этого, правда, нужно сделать больше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко – аграриям Несвижского района: «Никто ничего не забирает. Вы ещё сами будете стремиться, чтобы продать»
Новости Беларуси. Для тех, кто в поле, денег никогда не жалели. Нужна техника – производим, покупаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в 2020 году в...
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