Сергея Тихановского оштрафовали за нарушение правил дорожного движения









ГАИ обвинила политзаключенного в том, что он 27 мая в Могилеве якобы вышел на проезжую часть. За это на него был составлен протокол по арт. 18.23 КоАП «Нарушение правил дорожного движения пешеходом и другими участниками дорожного движения».





Рассмотрение дела перенесли в СИЗО на Володарского. По словам адвокатов, Сергея оштрафовали на 3 базовые величины – 81 рубль.





«Будем обжаловать, – уточнила защитник и рассказала, что при рассмотрении дела был Сергей Тихановский, адвокаты и сотрудники ГАИ. – Сергей держится бодро, передал жене слова поддержки».





Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Одна из присутствующих на пикете женщин стала требовать от Сергея Тихановского, чтобы он ответил на ее вопросы, блогер в свою очередь отказывался отвечать и хотел прекратить разговор. Милиция использовала это, как повод для вмешательства, завязалась толкотня. В результате один милиционер упал. Тихановского и еще около 10 человек задержали. На следующий день МВД заявил, что возбуждено уголовное дело. Тихановскому инкриминируют «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст.). 342 УК) и «помеху выборам» (арт. 191 УК). Правозащитники признали его политзаключенным.









С тех пор как Сергей Тихановский был арестован в рамках уголовного дела, его уже дважды наказывали административными арестами сроком на 15 суток каждый.







