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Сергея Тихановского оштрафовали за нарушение правил дорожного движения

28.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогер Сергей Тихановский, который уже почти два месяца находится за решеткой, наказан штрафом за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает TUT.by.



ГАИ обвинила политзаключенного в том, что он 27 мая в Могилеве якобы вышел на проезжую часть. За это на него был составлен протокол по арт. 18.23 КоАП «Нарушение правил дорожного движения пешеходом и другими участниками дорожного движения».

Рассмотрение дела перенесли в СИЗО на Володарского. По словам адвокатов, Сергея оштрафовали на 3 базовые величины – 81 рубль.

«Будем обжаловать, – уточнила защитник и рассказала, что при рассмотрении дела был Сергей Тихановский, адвокаты и сотрудники ГАИ. – Сергей держится бодро, передал жене слова поддержки».

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Одна из присутствующих на пикете женщин стала требовать от Сергея Тихановского, чтобы он ответил на ее вопросы, блогер в свою очередь отказывался отвечать и хотел прекратить разговор. Милиция использовала это, как повод для вмешательства, завязалась толкотня. В результате один милиционер упал. Тихановского и еще около 10 человек задержали. На следующий день МВД заявил, что возбуждено уголовное дело. Тихановскому инкриминируют «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст.). 342 УК) и «помеху выборам» (арт. 191 УК). Правозащитники признали его политзаключенным.


С тех пор как Сергей Тихановский был арестован в рамках уголовного дела, его уже дважды наказывали административными арестами сроком на 15 суток каждый.
 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Блогер Сергей Тихановский, который уже почти два месяца находится за решеткой, наказан штрафом за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает TUT.by.
 
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