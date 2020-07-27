Лукашенко: Выборы выборами, а кушать все хотят. Подробности рабочей поездки Президента в Несвижский район

Источник материала: ОНТ

Использовать каждый солнечный день, собрать хлеб быстро и качественно. Жатва не только в самом разгаре, но и в центре внимания на высшем уровне. Президент сегодня отправился в поля. Глава государства посетил Несвижский район и проинспектировал ход жатвы.

«Новая жизнь» – одно из самых крупных хозяйств в Минской области. Во время визита Главы государства работа в полях, где вовсю идёт уборка озимой пшеницы, не останавливалась ни на минуту. Жатва – период жаркий независимо от погоды и обстоятельств.

Этим летом в Беларуси совпали две важнейшие кампании – уборочная и электоральная. Впрочем, работу на полях Президент назвал важнее. Аргумент простой: выборы пройдут, а хлеб нужен всегда. От аграриев зависит продовольственная безопасность страны. Тот случай, когда день год кормит.

Девять с половиной миллионов тонн зерна, с учётом кукурузы – таков минимум, который намерены взять белорусские хлеборобы. Виды на урожай хорошие (лучше, чем прошлом году), а вот темпа страде, настаивает Президент, следует прибавить. Здесь и техника в помощь.

Что касается зарплат сельчан, на них Глава государства остановился отдельно. Труд тех, кто работает в полях, должен оплачиваться достойно. Кроме того, Президент посетил Несвижский завод детского питания.

Урожайность – 97 центнеров с гектара. Сколько это, сходу оценить сложно. Но вы представьте, что на каждом квадратном метре этого поля умещается почти 900 растений, на каждом – по 2-3 стебля колосоков. Смотришь, будто золотой стеной стоят. Говорят, что во всей стране не найти такой плодородной почвы, как в Несвижском районе. Но местным аграриям есть, что возразить на привычное «повезло». Они точно знают, что результат здесь из года в год один из лучших благодаря не столько земле, сколько рукам и технологии. И ещё, пожалуй, вниманию.

Возглавил «Новую жизнь» Юрий Ярош четыре месяца назад, с тех пор ни дня в поле не пропустил. Впрочем, для него это жизнь не такая уж и новая, в хозяйстве-то больше 20 лет. Прошёл все ступени и, пожалуй, нет здесь вопроса, на который бы он не ответил даже Президенту.

Уборочная кампания на селе традиционно пора самая горячая. Каждый председатель ведь знает, сколько его поле может уродить хлеба. Но вместе с тем, если подход, как в народе говорят, не будет хозяйским, результат выйдет из разряда «ожидание/реальность», когда разница не в пользу оптимистичных планов.

Пожалуй, такого прежде не было. В 1990-х только и перебрасывали технику из района в район, из области в область. Потери были колоссальными. Одним махом такую задачу не решить: импорт – дорого, а над своим пришлось потрудиться. Зато сейчас белорусская сельхозтехника – бренд, о котором, где только не слышали. Да и в полях теперь, что выросло – всё наше.

Комбайны с рассветом в поле, и как только сходит влага, они уже в работе. Единственное, что может поставить процесс «на паузу» разве что дождь. Но на селе люди понимают, у природы нет плохой погоды. Ведь, что плохо для зерна, хорошо для овощей и трав. Вот и Президент о том же: не можем изменить, нужно приспособиться.

К тому же период не долгий, в Несвижском районе уборку завершат уже через две недели. В целом по стране на это отводят 21 погожий день. Александр Лукашенко за ходом уборочной наблюдает, кстати, на ходу. Работа комбайнеров не прекращается ни на минуту – каждая на счету. И пока аграрии бьют рекорды (у них каждый год своя олимпиада), Президент со знанием дела оценивает качество работы и водителя комбайна, и техники, которой он управляет. Нареканий у Александра Лукашенко сегодня не было.

У экрана с презентацией министра Президент задержится всего на несколько минут. Куда нагляднее ведь результаты на земле. Да и проблемные вопросы в поле можно обсудить.

Резерв для нужд сельского хозяйства, конечно, существует. Но Президент настаивает: помощь будут оказывать в обмен на результат. К тому же не просто же так пшеница стала золотом полей, это, по сути, деньги, которые осталось лишь собрать.

Продукт с более высокой добавленной стоимостью – на это государство ориентирует всю сельхозсферу. С поля Александр Лукашенко направляется на Несвижский завод детского питания. Вообще, узнав об этой точке в маршруте Главы государства, журналисты не сразу поняли, что к чему: тема важная, но узкопрофильная. Оказалось, здесь производят широкую линейку молочных продуктов. И в основном для взрослых.

Традиционно начали с цифр. Завод построили с нуля в 2016-ом, стоимость проекта – 95 миллионов евро, и большая часть инвестиция – прямые китайские. Мощность предприятия – до 500 тонн переработки сырья в сутки, 96% продукции отгружают на экспорт. Еще одна важная для района цифра – 223 рабочих места, и многие, кто раньше уехал из Несвижского района, благодаря этому заводу вернулись.

Меньше слов, больше дела. Александр Лукашенко лично изучает производство. Для тех, кто знать не знал про этот завод, один факт: при такой численности работников он один из самых высокотехнологичных в стране, все процессы максимально автоматизированы.

Но в огромном цехе готовой продукции с виду ассортиментное однообразие. Всю линейку, оказалось, подготовили как финальный штрих – для дегустации.

Это дело вкуса, о таком не спорят. Уже подытоживая, Александр Лукашенко скажет, что саму модель такого производства смело можно заимствовать и тиражировать в масштабах страны.

И в этом разговоре публичной стала интересная деталь. Руководитель завода, успешный бизнесмен, в прошлом медик – старший брат министра здравоохранения. И вот ещё один повод сказать спасибо врачам за борьбу с пандемией.

Затянувшийся разговор на финальной точке посещения в какой-то момент прервёт сам Президент. Оценить продукт Александр Лукашенко предлагает журналистам. Чтобы рассказывать о нём уже со знанием дела.

По правде говоря, сегодняшний рабочий визит Президента в регион прошёл стремительно. Александр Лукашенко ведь хорошо понимает значимость работы аграриев именно в этот период. Удобрение, вспашка, сев, прополка. Все эти этапы ради главного результата – урожая. Тот, кто далёк от темы, вряд ли поймёт, почему весенний день год кормит. А ведь от этих людей в нашей жизни зависит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Фото: БЕЛТА

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