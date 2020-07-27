Декрет №2: за что штрафуют курильщиков и избавляются ли белорусы от вредной привычки?

Источник материала: ОНТ

Декрет №2, которым в стране ужесточили антитабачное законодательство, вступил в силу ровно год назад. По сути, и для курильщиков, и для тех, кто за отказ от вредной привычки, наступила новая жизнь. Важным шагом стало разделение общественных мест на две категории. Те, где нельзя курить вовсе и те, где курение запрещено, если нет специальной зоны. Еще наведен порядок в вопросе продажи сигарет, да и электронные гаджеты приравняли к табачным.

Несмотря на аргументы против, конечно, со стороны курильщиков, все споры утихают, когда цели благие – помочь людям сохранить здоровье. Курение – фактор риска серьезных заболеваний.

В этом году Валентину Толкачёву исполнилось 80. И больше 50 из них он не прикасается к сигарете. Ведёт активный образ жизни и старается вести за собой молодёжь. А ведь по молодости сам баловался сигаретой.

Валентин Толкачёв, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность-оптималист»: «Заводская жизнь, общежитие, всевозможные застолья, и поэтому в этом коллективе я пристрастился. Голова шумит, кружится. И такой какой-то кайф. Надо идти на работу подчинённых смотреть, а я не могу просто. И вот я решил: "Ну всё Толкачёв, с этим пора кончать"».

Первая затяжка, ещё одна за компанию. Потом понервничал, потом втянулся. Сигареты обычные, электронные, стики и прочие новинки в Беларуси курит каждый четвёртый. Но если раньше дымить можно было везде, вот уже больше года курящему нужно искать особое место.

Анастасия Косова, заведующая отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «Мы запретили этим декретом употребление табачной продукции на детских площадках, на остановочных пунктах транспорта, нельзя курить в общественных местах, которые связаны с учреждениями образования, здравоохранения. Ограничено курение на пляжах».

Балкон собственной квартиры – давний предмет споров. Сразу посчитали, что нужно запретить курение и там, но в итоге в список это место не включили. А вот новшество на остановках и вокзалах курящие приняли как должное, правда, не все.

Ужесточение табачного законодательства должно снизить количество курящих почти на 20%. Суть декрета проста. Куришь? Куришь в отведённых местах? Нет? – плати штраф, до четырех базовых. С 2019-го штраф уже заплатили 2,5 тысячи белорусов. Чаще всего нарушали декрет на остановках. Но на самом деле удар по карману не самое страшное для курильщика. Привычка чревата другими гораздо более серьёзными проблемами.

Сергей Ватолин врач-психиатр-нарколог Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»: «Курильщики рискуют в первую очередь получить бронхиальную астму, рак дыхательных путей, острые респираторные заболевания частые. Пневмония, острые бронхиты».

Проще говоря всё то, что изображено на пачках. В 2016-м в стране стали продавать сигареты с пугающим дизайном. Затем пошли дальше и убрали с глаз табак с витрин. Но и это ещё не всё.

Наталья Мельникова, заместитель начальника управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «С 1 января 2020-го года табачные изделия в магазинах с торговой площадью более 1000 кв м должны реализовываться в отдельных отделах. С 1 января 2022 года будет введен запрет на наличие оборудования, размещённого над контрольно-кассовыми узлами, так называемыми, чек-ауты».

Ещё до вступления в силу антитабачного декрета Президент не раз обращал внимание на проблемы, в первую очередь со здоровьем из-за пристрастий к табаку. Однако подчеркивал: одних запретов недостаточно. Людей нужно мотивировать и создавать условия для возможности распрощаться с пагубной привычкой ну или как минимум дать возможность некурящим не чувствовать дискомфорт от дыма.

Тем, кто всё же решился распрощаться с дымом, помогают специалисты. В ход идёт всё – работа психотерапевта, пластыри, иголки и даже ТЭС-терапия. Методы помогают справиться с зависимостью. Правда, успех гарантируют, если человек хочет бросить курить.

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