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Загадки сакрального памятника: началась реставрация иконы Божией Матери XVIII века с Полесья
Источник материала: ОНТ
В Национальном художественном музее реставрируют редкую униатскую икону Божией Матери Одигитрия. Живописный образ на деревянной основе выполнен полесскими мастерами в XVIII веке. Специалистами сделано немало открытий. Однако и загадок у сакрального памятника меньше не стало.
Мать и дитя снова вместе. Хотя связь пока не крепкая. «Святая красота» кем-то, когда-то была разбита. Утрачено самое главное – часть лика Богородицы. Сложная ситуация даже для опытного реставратора. Он пробует разные варианты реконструкции иконы.
Очень редкий сюжет, мастер не встречал его ни в католический живописной традиции, ни в православной. Образ XVIII века из храма в селе Даниловичи возле Ветки. Это не список с чудотворной Богоматери Печерской, как «учтено» в документах с 1974-го.
В национальном собрании почти 500 икон. Многие образа только сегодня являются публике впервые с тех пор, как церкви, откуда их вывезли, были закрыты. Эта часть коллекции чаще всего «гастролирует». Святые лики показывали в Третьяковской галерее, музеях Ватикана, музее Эль Греко в Толедо.
В постоянной экспозиции ныне около 4% культовых шедевров. Отреставрировать можно всё – было бы где. Сегодня между корпусами музея – в так называемой «вставке» – отделочные работы. Здесь откроют новые страницы истории белорусского искусства.
На ещё разрозненных половинах Одигитрии – кириллические надписи. Возможно, XIX века. Реставратор их раскрыл, а искусствоведам расчитывать. Самобытная иконопись Восточного (Гомельского) Полесья пока оставляет больше вопросов, чем ответов.
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В Национальном художественном музее реставрируют редкую униатскую икону Божией Матери Одигитрия. Живописный образ на деревянной основе выполнен полесскими...
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