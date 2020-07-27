Загадки сакрального памятника: началась реставрация иконы Божией Матери XVIII века с Полесья

Источник материала: ОНТ

В Национальном художественном музее реставрируют редкую униатскую икону Божией Матери Одигитрия. Живописный образ на деревянной основе выполнен полесскими мастерами в XVIII веке. Специалистами сделано немало открытий. Однако и загадок у сакрального памятника меньше не стало.

Мать и дитя снова вместе. Хотя связь пока не крепкая. «Святая красота» кем-то, когда-то была разбита. Утрачено самое главное – часть лика Богородицы. Сложная ситуация даже для опытного реставратора. Он пробует разные варианты реконструкции иконы.

Аркадий Шпунт, заведующий отделом Национального художественного музея Беларуси: «Сейчас я решил восполнять её насколько можно близко к автору и потом я буду выделять место этой вставки каким-то образом. Она была чёрной. Оставлен контрольный участок. Скипетр, цветочек – уже после раскрытия появились. Необычная вещь, которая представляет большой интерес для истории культуры Беларуси. Потому что, в данном случае, единственный экземпляр»

Очень редкий сюжет, мастер не встречал его ни в католический живописной традиции, ни в православной. Образ XVIII века из храма в селе Даниловичи возле Ветки. Это не список с чудотворной Богоматери Печерской, как «учтено» в документах с 1974-го.

В национальном собрании почти 500 икон. Многие образа только сегодня являются публике впервые с тех пор, как церкви, откуда их вывезли, были закрыты. Эта часть коллекции чаще всего «гастролирует». Святые лики показывали в Третьяковской галерее, музеях Ватикана, музее Эль Греко в Толедо.

В постоянной экспозиции ныне около 4% культовых шедевров. Отреставрировать можно всё – было бы где. Сегодня между корпусами музея – в так называемой «вставке» – отделочные работы. Здесь откроют новые страницы истории белорусского искусства.

Сергей Вечер, заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси: «Рэстаўрацыйныя майстэрні істотна павялічаць свае плошчы – каля 400 квадратных метраў дадатковых. Тут ужо прадугледжаны неабходныя ўмовы: тэмпературна-вільготны рэжым, аб’ёмы, прасторы. Да канца года гэта частка будзе здадзена».

На ещё разрозненных половинах Одигитрии – кириллические надписи. Возможно, XIX века. Реставратор их раскрыл, а искусствоведам расчитывать. Самобытная иконопись Восточного (Гомельского) Полесья пока оставляет больше вопросов, чем ответов.

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