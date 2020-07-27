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Звезда «Игры престолов» родила ребенка

28.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», и ее муж музыкант Джо Джонас впервые стали родителями, сообщает TMZ.


Фото: Reuters

По данным СМИ, 24-летняя актриса родила дочь 22 июля в одной из клиник Лос-Анджелеса. Малышку назвали Уиллой, пишет Daily Mail.

Сами счастливые родители пока не делали никаких заявлений.

Тернер и Джонас тайно поженились в мае 2019 года. В феврале появилась информация о беременности актрисы.

 
 
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Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», и ее муж музыкант Джо Джонас впервые стали родителями.
 
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