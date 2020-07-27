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Звезда «Игры престолов» родила ребенка
Источник материала: Tut.by
Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», и ее муж музыкант Джо Джонас впервые стали родителями, сообщает
По данным СМИ, 24-летняя актриса родила дочь 22 июля в одной из клиник Лос-Анджелеса. Малышку назвали Уиллой, пишет
Сами счастливые родители пока не делали никаких заявлений.
Тернер и Джонас тайно
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Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», и ее муж музыкант Джо Джонас впервые стали родителями.
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