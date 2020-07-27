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Подросток получил серьезные травмы во время купания в Лепеле
Источник материала: ОНТ
В Лепеле подросток серьезно пострадал во время купания в реке Улла,
ЧП произошло 24 июля. На берегу реки отдыхали четверо несовершеннолетних. Подросток, которому исполнилось 15 лет в этот день, нырнул в воду с обрыва. В результате парень ударился о песчаный берег реки. Очевидец, который рыбачил неподалеку, вызвал скорую. Подростка госпитализировали.
По данному факту Лепельский РОСК проводит проверку.
ФОТО: pixabay
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В Лепеле подросток серьезно пострадал во время купания в реке Улла, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько....
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