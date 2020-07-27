Подросток получил серьезные травмы во время купания в Лепеле

Источник материала: ОНТ

В Лепеле подросток серьезно пострадал во время купания в реке Улла, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.

ЧП произошло 24 июля. На берегу реки отдыхали четверо несовершеннолетних. Подросток, которому исполнилось 15 лет в этот день, нырнул в воду с обрыва. В результате парень ударился о песчаный берег реки. Очевидец, который рыбачил неподалеку, вызвал скорую. Подростка госпитализировали.

По данному факту Лепельский РОСК проводит проверку.

ФОТО: pixabay

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