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Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище

27.07.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Польша должна заплатить по 34 тыс. евро чеченцам, которым отказала в праве на получение убежища. Речь идет о решении Европейского суда по правам человека, который постановил, что, затрудняя и делая невозможным составление ходатайств о предоставлении политического убежища на пограничном переходе Брест-Тересполь,

Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище

Польша нарушает положения Европейской Конвенции по Правам Человека, которую сама подписала. Об этом сообщает onet.pl.

Как поясняет информагентство, чеченцы обращаются за убежищем на границе в Тересполе (пограничный переход Белорусь-Польша), одновременно являющейся восточной границей Европейского союза. При этом Польша регулярно затрудняет чеченцам въезд на территорию объединенной Европы. Чеченцам также сложно получить убежище уже на территории Польши.

Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище

В итоге суд обязал польское государство выплатить по 34 тыс. евро каждому из пострадавших на пограничном переходе чеченцев.

Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище

Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище

Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище
Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище

Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище

 
Теги: Брест
 
 
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  Польша должна заплатить по 34 тыс. евро чеченцам, которым отказала в праве на получение убежища. Речь идет о решении Европейского суда по правам человека, который...
 
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