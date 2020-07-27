Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище

Источник материала: Виртуальный Брест

Польша должна заплатить по 34 тыс. евро чеченцам, которым отказала в праве на получение убежища. Речь идет о решении Европейского суда по правам человека, который постановил, что, затрудняя и делая невозможным составление ходатайств о предоставлении политического убежища на пограничном переходе Брест-Тересполь,





Польша нарушает положения Европейской Конвенции по Правам Человека, которую сама подписала. Об этом сообщает onet.pl .

Как поясняет информагентство, чеченцы обращаются за убежищем на границе в Тересполе (пограничный переход Белорусь-Польша), одновременно являющейся восточной границей Европейского союза. При этом Польша регулярно затрудняет чеченцам въезд на территорию объединенной Европы. Чеченцам также сложно получить убежище уже на территории Польши.





В итоге суд обязал польское государство выплатить по 34 тыс. евро каждому из пострадавших на пограничном переходе чеченцев.