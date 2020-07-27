|
Польшу обязали выплатить по 34 тыс. евро всем чеченцам, получившим отказ в убежище
27.07.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Польша должна заплатить по 34 тыс. евро чеченцам, которым отказала в праве на получение убежища. Речь идет о решении Европейского суда по правам человека, который постановил, что, затрудняя и делая невозможным составление ходатайств о предоставлении политического убежища на пограничном переходе Брест-Тересполь,
Польша нарушает положения Европейской Конвенции по Правам Человека, которую сама подписала. Об этом сообщает
Как поясняет информагентство, чеченцы обращаются за убежищем на границе в Тересполе (пограничный переход Белорусь-Польша), одновременно являющейся восточной границей Европейского союза. При этом
В итоге суд обязал польское государство выплатить по 34 тыс. евро каждому из пострадавших на пограничном переходе чеченцев.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by