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Юрий Моисевич: Я больше бы хотел не рекордов, а очень острого соперничества

27.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стартует 28 июля и завершится 2 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе первого дня значатся состязания у толкателей ядра. Причем борьба развернется не на стадионе, а в специально установленном секторе около столичного Дворца спорта.

Затем чемпионат Беларуси продолжат забеги на 10 тысяч метров: этот вид программы пройдет на базе РЦОП по лёгкой атлетике. А с 31 июля легкоатлетов можно будет увидеть на дорожках и в секторах Национального олимпийского стадиона «Динамо». 

Юрий Моисевич: Я больше бы хотел не рекордов, а очень острого соперничества

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике:
Я больше бы хотел, может быть, не столько рекордов, сколько очень острого соперничества в видах. Потому что что двигает результаты? Результаты двигает внутреннее соперничество, когда в стране есть спортсмены в отдельных видах и их несколько с топовыми результатами. Как показывает практика, это всегда дает результат мирового уровня.

Последний Кубок, который был в Бресте, дает очень много оптимистических ожиданий даже в тех видах, где мы давно не радовали себя и зрителей результатами. Я хочу сказать об эстафетных командах, мы серьезно готовимся завоевать лицензии. У нас один из рекордов – юниорка, девушка Лучшева Алина пробежала 51,83 это рекорд юниорский. У нас уже давно так не бегали даже взрослые.

Всего на чемпионате Беларуси будет разыграно более 40 комплектов наград. 

Люди в материале: Юрий Моисевич, Алина Лучшева

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стартует 28 июля и завершится 2 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе первого дня значатся...
 
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