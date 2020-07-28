ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Шахтер» и БАТЭ лидируют после 19-го тура в чемпионате Беларуси

28.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Шахтер» и БАТЭ лидируют после 19-го тура в чемпионате Беларуси

После 19-го тура в чемпионате Беларуси лидируют два клуба – «Шахтер» и БАТЭ набрали по 37 очков.

Преимущество у солигорского клуба за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Гродненский «Неман» набрал на три бала меньше, но у него игра в запасе, и он вполне может сравняться с лидерами. «Динамо-Минск» и жодинское «Торпедо» делят четвертую позицию. Матчи следующего тура лидеры проведут 2 августа. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После 19-го тура в чемпионате Беларуси лидируют два клуба – «Шахтер» и БАТЭ набрали по 37 очков. Преимущество у солигорского клуба за счет лучшей разницы забитых и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские программисты разработали мобильное приложение, которое поможет школьникам заработать первые деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика