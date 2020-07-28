«Шахтер» и БАТЭ лидируют после 19-го тура в чемпионате Беларуси

Источник материала: ОНТ

После 19-го тура в чемпионате Беларуси лидируют два клуба – «Шахтер» и БАТЭ набрали по 37 очков.

Преимущество у солигорского клуба за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Гродненский «Неман» набрал на три бала меньше, но у него игра в запасе, и он вполне может сравняться с лидерами. «Динамо-Минск» и жодинское «Торпедо» делят четвертую позицию. Матчи следующего тура лидеры проведут 2 августа.

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