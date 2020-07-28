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Сегодня, 28 июля, обещают грозу – вернитесь за зонтиком

28.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ближайшая неделя в Беларуси будет прохладной и дождливой



Прохладная и дождливая погода ждет белорусов в последнюю неделю июля, сообщает euroradio.fm со ссылкой на Белгидромет.

Во вторник, 28 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет юго-западный умеренный, при грозах порывистый. 

Ночью термометры покажут 12-18 со знаком "плюс", днем прогнозируется 24-30 тепла.

29 июля в нашу страну переместится активная фронтальная система из Западной Европы. Под ее влиянием ночью по западу страны, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы, днем — сильные дожди, возможен град. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью будет 14-20 выше нуля. Днем ожидается от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку страны.

Позже температура воздуха продолжит снижаться.
 
 
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Ближайшая неделя в Беларуси будет прохладной и дождливой
 
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