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В Беларуси с полей убрали больше полутора миллиона тонн зерна
Источник материала: ОНТ
Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. С полей уже убрано больше полутора миллиона тонн зерна.
В лидерах – южные регионы! На первом месте – Брестский, на втором – Гомельский. Следом за ними идут аграрии Гродненской области, а с небольшим отставанием от них – хлеборобы Минщины. На предпоследнем месте – Могилёвщина. А замыкает эстафету самый северный – Витебский регион. Всего по стране убрана около пятой части площадей.
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Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. С полей уже убрано больше полутора миллиона тонн зерна. В лидерах – южные регионы! На первом месте – Брестский, на...
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