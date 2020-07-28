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В Беларуси с полей убрали больше полутора миллиона тонн зерна

28.07.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси с полей убрали больше полутора миллиона тонн зерна

Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. С полей уже убрано больше полутора миллиона тонн зерна.

В лидерах – южные регионы! На первом месте – Брестский, на втором – Гомельский. Следом за ними идут аграрии Гродненской области, а с небольшим отставанием от них – хлеборобы Минщины. На предпоследнем месте – Могилёвщина. А замыкает эстафету самый северный – Витебский регион. Всего по стране убрана около пятой части площадей.

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Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. С полей уже убрано больше полутора миллиона тонн зерна. В лидерах – южные регионы! На первом месте – Брестский, на...
 
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