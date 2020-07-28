Стипендиат спецфонда Президента: политика нашего государства направлена на человека

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Политика белорусского государства направлена на человека, заявил корреспонденту БЕЛТА стипендиат специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, молодой исследователь, студент Белорусского государственного экономического университета Петр Орлов.

Петр Орлов

Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

“Лично я являюсь студентом 3-го курса государственного вуза, причем бюджетной формы обучения. Кроме того, я стипендиат спецфонда Президента. На мой взгляд, эти реперные точки говорят о социальном характере и направленности нашего государства на поддержку каждого человека”, – сказал Петр Орлов.

По его словам, одно из важнейших достижений Беларуси – обретение суверенитета, независимости, построение государства, признанного на международной арене, в котором есть возможность реализовать себя в самых различных сферах и направлениях. “Я родился в этой стране. Здесь живут мои родные и близкие, и у моей страны есть будущее. Курс на поддержание стабильности и независимости является приоритетным также и для меня лично при определении будущего своей страны”, – отметил молодой человек.