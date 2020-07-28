28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом

Источник материала: ОНТ

День борьбы с гепатитом отмечают во всем мире 28 июля. Ежегодно от этой болезни умирают около полутора миллионов жителей планеты.

Главная опасность в том, что выявить гепатит на ранней стадии крайне сложно, даже с помощью анализов. А прогрессируя, он приводит уже к более тяжёлым последствиям – циррозу или даже раку печени. Лучшей защитой, по словам медиков, остаётся вакцинация. Над препаратами от гепатита работают и наши учёные. Беларусь, по данным Всемирной организации здравоохранения, относится к странам с низким уровнем заболеваемости.

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