|
Новый завод Tesla, где будут выпускать и пикап Cybetruck, построят в Техасе
Источник материала: Tut.by
Компания Tesla официально объявила о том, что ее новая Gigafactory (уже пятая по счету) будет возведена в окрестностях Остина (штат Техас). Причем компания уже приступила к подготовке площадки для строительства будущего сборочного предприятия.
Кроме Техаса о своей готовности предоставить землю и необходимую инфраструктуру для Gigafactory 5 (или, как ее еще называют, Terafactory) заявили также власти Арканзаса, Оклахомы и Колорадо. В итоге лучшие условия, включая налоговые льготы, предложил Техас — новый завод, который построят в этом штате, будет выпускать сразу несколько моделей, среди которых и пикап
Судя по снятому на дрон видео, строительная техника уже начала расчищать площадку на участке земли, где будет возведена пятая «Гигафабрика». Инвестиции в новый завод составят около 1,1 миллиарда долларов, а в штате предприятия будет насчитываться не менее 5 тысяч человек. Кроме Cybertruck в Техасе Tesla будет производить седаны Model 3, кроссовер Model Y и, как ожидается, тягач Semi.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Tesla официально объявила о том, что ее новая Gigafactory 5 будет возведена в окрестностях Остина, столицы Техаса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)