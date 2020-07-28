Новый завод Tesla, где будут выпускать и пикап Cybetruck, построят в Техасе

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla официально объявила о том, что ее новая Gigafactory (уже пятая по счету) будет возведена в окрестностях Остина (штат Техас). Причем компания уже приступила к подготовке площадки для строительства будущего сборочного предприятия.





Кроме Техаса о своей готовности предоставить землю и необходимую инфраструктуру для Gigafactory 5 (или, как ее еще называют, Terafactory) заявили также власти Арканзаса, Оклахомы и Колорадо. В итоге лучшие условия, включая налоговые льготы, предложил Техас — новый завод, который построят в этом штате, будет выпускать сразу несколько моделей, среди которых и пикап Cybertruck . Его производство планируется начать до конца 2021 года — это значит, что техасское предприятие должно заработать уже в следующем году.

Судя по снятому на дрон видео, строительная техника уже начала расчищать площадку на участке земли, где будет возведена пятая «Гигафабрика». Инвестиции в новый завод составят около 1,1 миллиарда долларов, а в штате предприятия будет насчитываться не менее 5 тысяч человек. Кроме Cybertruck в Техасе Tesla будет производить седаны Model 3, кроссовер Model Y и, как ожидается, тягач Semi.