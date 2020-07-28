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Из больших городов на периферию: истории студентов ганцевичского лицея

28.07.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Студенческие годы для многих – запоминающийся и яркий период. Вспоминая себя и своих одноклассников, выпускников школы небольшого райцентра, скажу, что очень уж хотелось уехать учиться в город побольше, желательно в столицу. Даже областные центры как-то не котировались в мечтах молодежи, все рвались в Минск. Правда, централизованное тестирование и проходные баллы подкорректировали планы амбициозных парней да девушек: в столице среднее специальное и высшее образование получали всего несколько человек из класса, да и те платно. Но это уже совсем другая история.

Так почему всех так привлекал Минск? Из-за более престижных, чем на периферии, вузов? Кого-то – может быть. Но многим просто хотелось почувствовать разнообразную, бурлящую столичную жизнь – театры, выставки, тусовки… Кто бы что ни говорил, студенчество – это не только учеба (мнение автора).

А ведь бывает так, что уроженцы крупных городов постигают азы профессии в небольших райцентрах. То есть фактически из большого города с обширным спектром развлечений на несколько лет перебираются в маленький. Как же живется таким учащимся у нас? За ответом отправляемся в Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе профлицея Оксана Высоцкая познакомила с ребятами, которые родились и выросли в немаленьком городе, а профессию получают в Ганцевичах.

Анастасия Тамарович,

будущий повар-кондитер, приехала из Минска:

Из больших городов на периферию: истории студентов ганцевичского лицея

– До поступления в Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельхозпроизводства я училась в колледже в Марьиной Горке на агронома. Однако уже в процессе обучения поняла, что это не мое. Меня всегда привлекала профессия повара, и я решила попробовать себя в этой области. Выбрала учебное заведение в Ганцевичах целенаправленно и осознанно: хотелось уехать именно в тихий городок. Я выросла в Минске, где многолюдно и шумно, и это не совсем моя атмосфера.

В лицее меня приняли приветливо, здесь хорошие люди, которые всегда помогут и подскажут. Да и лицейская жизнь как-то сразу забурлила: мероприятия, концерты, акции. Мне это нравится. В Ганцевичах чувствую себя комфортно и после окончания лицея планирую искать работу именно здесь. Честно говоря, в Минске мне уже тяжеловато: шумно, нелегко уснуть, да и воздух не такой…

Алеся Шапочкина,

будущий повар-кондитер, приехала из Солигорска:

Из больших городов на периферию: истории студентов ганцевичского лицея

– Вообще я хотела связать свою жизнь с искусством, потому что всегда любила рисовать. Однако на художника поступить не получилось. Запасной вариант у меня был: думала, если не художником, то буду поваром. Причем привлекала именно специальность кондитера. Буквально в последний день подачи документов мама нашла в интернете ганцевичский лицей, где есть возможность обучиться желаемой профессии. Так я здесь и оказалась.

Признаюсь, главным моим страхом при поступлении было не сдружиться с одногруппниками. К счастью, он не оправдался, и теперь я понимаю, что здесь неслучайно. От отсутствия большого выбора развлечений я не страдаю, общения с друзьями вполне достаточно. К слову, в общежитии все строго по распорядку. Сначала это было немного в новинку, но потом привыкла. В общаге, как и в лицее, у нас тоже своя жизнь – мероприятия, встречи, так что скучать не приходится.

В процессе обучения в лицее в выбранной специальности я не разочаровалась и после окончания учебного заведения планирую совершенствовать приобретенные навыки повара-кондитера.

Вадим Иващенко,

будущий тракторист-машинист, приехал из Пинска:

Из больших городов на периферию: истории студентов ганцевичского лицея

– Изначально я подавал документы в Пинский колледж машиностроения, однако для поступления мне не хватило совсем чуть-чуть – буквально передо мной набрали последнего человека. В это время в колледже находился директор ганцевичского лицея Александр Трояновский. Александр Иванович предложил подать документы в лицей сельхозпроизводства. Мы с отцом обсудили этот вариант и решили так и сделать, тем более Ганцевичи от Пинска недалеко.

Приехал, заселился в общежитие, мне все понравилось. Да и с группой быстро подружился. И еще интересная деталь: наш мастер оказался родом из Пинска, как и я.

Учиться в Ганцевичах мне комфортно, потому что люблю спокойствие. Мне кажется, я бы и в деревне мог жить. Да и в принципе я человек такой – везде адаптируюсь легко.

В свободное время люблю заниматься спортом. В лицее, кстати, полно вариантов для улучшения физической подготовки.

Учиться на выбранную специальность шел целенаправленно: у дяди есть своя СТО, где работают многие наши родственники. В будущем думаю обучиться на категории E и D.

А после учебы в планах – отслужить в армии. Отдать долг Родине настроен положительно. Ну, а там уже будет видно.

Виктория Прикота.

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Теги: Минск
 
 
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Студенческие годы для многих – запоминающийся и яркий период. Вспоминая себя и своих одноклассников, выпускников школы небольшого райцентра, скажу, что
 
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