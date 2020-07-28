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Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как выглядели отдельные уголки Беларуси 100 лет назад, что с ними сделала война и какие они сегодня? Три мгновения из жизни каждого местечка представлены в новой книге «75 лет Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оба издания вышли в свет накануне VII Форума регионов Беларуси и России. Главная тема в 2020 году – наша общая Победа в Великой Отечественной войне.
Владимир Лиходедов, историк, автор книг «75 лет Победы» и «Блокада»:
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
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Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске
Новости Беларуси. Как выглядели отдельные уголки Беларуси 100 лет назад, что с ними сделала война и какие они сегодня? Три мгновения из жизни каждого местечка...
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