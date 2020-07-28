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Названы 7 признаков скорого инсульта

28.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы 7 признаков скорого инсульта
О первых признаках инсульта рассказала кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова. Об этом сообщает РИА Новости. По словам специалиста, при обнаружении данных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу. 


Гипертония

Нормальное давление для здорового человека составляет 120/80. Если у вас эти цифры выше, то у вас развилась гипертоническая болезнь. 


Густая кровь

Если кровь становится густой и вязкой, повышается её свёртываемость, что повышает риск образования тромбов. 


Повышенный холестерин

Из-за переизбытка холестерина сужается диаметр сосуда, что влияет на их проходимость. Это может спровоцировать тромбоз. Также при повышенном холестерине воспаляются сосуды, из-за чего развивается атеросклероз.

Аритмия

Сбои в сердечном ритме отрицательно воздействуют на работу сердечно-сосудистой системы. 

Онемение конечностей

Если у вас переодически возникает ощущение онемевших рук или покалывающих "мурашек", то это говорит о проблемах с кровообращением и является серьёзным поводом для того, чтобы обратиться к врачу. Как утверждает врач, чаще всего это развивается из-за малоактивного образа жизни. Таким образом, риск возникновения инсульта у таких людей возрастает в несколько раз. 

Шейный остеохондроз

Данная болезнь не является симптомом скорого инсульта сама по себе. Но она значительно повышает риски возникновения инсульта с возрастом.  



Остановки дыхания во сне

Прямая связь между апноэ и инсультом отсутствует, но такая патология может привести к развитию гипертензии и аритмии, которые уже увеличивают риск развития инсульта. 


фото: gazeta.ru


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О первых признаках инсульта рассказала кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова. Об этом сообщает РИА Новости. По словам специалиста, при обнаружении данных...
 
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