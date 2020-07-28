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Названы 7 признаков скорого инсульта
Источник материала: ОНТ
О первых признаках инсульта рассказала кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова. Об этом
Гипертония
Нормальное давление для здорового человека составляет 120/80. Если у вас эти цифры выше, то у вас развилась гипертоническая болезнь.
Густая кровь
Если кровь становится густой и вязкой, повышается её свёртываемость, что повышает риск образования тромбов.
Повышенный холестерин
Из-за переизбытка холестерина сужается диаметр сосуда, что влияет на их проходимость. Это может спровоцировать тромбоз. Также при повышенном холестерине воспаляются сосуды, из-за чего развивается атеросклероз.
Аритмия
Сбои в сердечном ритме отрицательно воздействуют на работу сердечно-сосудистой системы.
Онемение конечностей
Если у вас переодически возникает ощущение онемевших рук или покалывающих "мурашек", то это говорит о проблемах с кровообращением и является серьёзным поводом для того, чтобы обратиться к врачу. Как утверждает врач, чаще всего это развивается из-за малоактивного образа жизни. Таким образом, риск возникновения инсульта у таких людей возрастает в несколько раз.
Шейный остеохондроз
Данная болезнь не является симптомом скорого инсульта сама по себе. Но она значительно повышает риски возникновения инсульта с возрастом.
Остановки дыхания во сне
Прямая связь между апноэ и инсультом отсутствует, но такая патология может привести к развитию гипертензии и аритмии, которые уже увеличивают риск развития инсульта.
фото: gazeta.ru
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О первых признаках инсульта рассказала кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова. Об этом сообщает РИА Новости. По словам специалиста, при обнаружении данных...
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