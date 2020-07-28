Названы 7 признаков скорого инсульта

Аритмия

Сбои в сердечном ритме отрицательно воздействуют на работу сердечно-сосудистой системы.

Онемение конечностей





Если у вас переодически возникает ощущение онемевших рук или покалывающих "мурашек", то это говорит о проблемах с кровообращением и является серьёзным поводом для того, чтобы обратиться к врачу. Как утверждает врач, чаще всего это развивается из-за малоактивного образа жизни. Таким образом, риск возникновения инсульта у таких людей возрастает в несколько раз.





Шейный остеохондроз





Данная болезнь не является симптомом скорого инсульта сама по себе. Но она значительно повышает риски возникновения инсульта с возрастом.









Остановки дыхания во сне