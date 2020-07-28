ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Класковский: Лукашенко противоречит сам себе

28.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал последние заявления Лукашенко



"Выехав сегодня на уборку в Несвижский район, Александр Лукашенко пытался продемонстрировать безразличие к избирательной кампании. «Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы — это уже вторично», — заявил действующий президент местному начальству.

Но вертикаль прекрасно понимает, что с нее шкуру спустят, если результаты голосования по региону окажутся «не те». Спросят похлеще, чем за недобор зерна.

Между прочим, и сам Лукашенко не раз с драматизмом в голосе подчеркивал исключительную важность этой президентской кампании для судеб Беларуси. Например, 19 июня заявил: «На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну».

А тут вдруг — «кушать все хотят» и потому, мол, выборы — дело второе. Так что же, получается, жратва важнее независимости?

На самом деле мы просто имеем дело с чередованием пропагандистских манипуляций. Когда надо облагородить борьбу за удержание кресла, рисуются заговоры забугорных кукловодов, мифические кровавые боевики и т.п. Когда же нужно втемяшить в головы электората, что этот президент несменяем и очередная «элегантная» победа у него уже в кармане, делаются заявления типа: хлеб всему голова, а остальное — мелкая суета. Чтобы придавить общество фатализмом.

По сути, Лукашенко хочет показать, что выборы для него — пустячная формальность, что все предрешено. Но тем самым, пожалуй, только раззадоривает тех сторонников перемен (вопрос о степени их наивности вынесем за скобки), которых политизировала нынешняя кампания.

Вообще пиар официального лидера в этой кампании — как никогда мимо кассы. Поразителен контраст между приездом Лукашенко и Тихановской в Гомель. Действующий президент 21 июля торжественно открыл там центральную городскую поликлинику. Это было стандартное официозное мероприятие, когда вождь вещал собранной публике очередные банальности. К тому же это было по сути открытие долгостроя.

Тихановскую же, хотя она дарить электорату поликлиники и мосты не может, вечером 26 июля встречали в Гомеле (а раньше и в других городах) восторженно, как мировую поп-звезду. 


Десять тысяч собравшихся — впечатляющая цифра. Но еще сильнее впечатляет атмосфера единства кандидата и аудитории, неподдельного эмоционального подъема. Лукашенко остается лишь ностальгировать по временам, когда так искренне и тепло встречали его.

Очевидно, что и сам президент, правящий 26 лет, законсервировался, и его пиарщики, идеологический аппарат работают по технологиям вчерашнего дня. 

Между тем и общество, и информационное поле Беларуси качественно изменились", - пишет Класковский в своем Телеграме.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал последние заявления Лукашенко
 
Новости дня
Новости разные
 
Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, которые оскверняют правительственные здания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика