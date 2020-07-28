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Беларусь на международной арене – вышел новый выпуск проекта БЕЛТА “З гонарам у сэрцы”

28.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Беларусь на международной арене – вышел новый выпуск проекта БЕЛТА “З гонарам у сэрцы”
 

Очередной выпуск мультимедийного проекта “З гонарам у сэрцы”посвящен становлению белорусской дипломатии и инициативам страны на международной арене, сообщает БЕЛТА.

За Беларусью в мире прочно закрепился статус миролюбивого государства. Страна является полноправным членом мирового сообщества, активно участвует в международных отношениях, воспринимается за рубежом как надежный, предсказуемый партнер. История белорусской дипломатической службы насчитывает более 100 лет, но только в последние несколько десятилетий Беларусь проводит самостоятельную внешнюю политику. Ее основные принципы – многовекторность, добрососедство, миролюбие.

В новом лонгриде рассказывается об основах внешней политики Беларуси, участии страны в интеграционных процессах, сотрудничестве с международными организациями и объединениями. Отдельный блок посвящен глобальным инициативам Беларуси: межрегиональной интеграции, активизации всеобщих усилий по борьбе с торговлей людьми, созданию пояса цифрового добрососедства, запуску диалога по вопросам безопасности.

На страницах проекта также размещено интервью министра иностранных дел Владимира Макея. В нем руководитель внешнеполитического ведомства рассказывает о национальных приоритетах на международной арене, взаимоотношениях с Европейским союзом и США, переговорах по присоединению Беларуси к ВТО.

Как сообщалось, проект Белорусского телеграфного агентства “З гонарам у сэрцы”, посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах, стартовал 16 июня.

За годы независимости наша страна прошла огромный путь развития, результаты этого процесса может ощутить каждый белорус. После развала Советского Союза мы смогли не только сохранить страну, но и приумножить ее экономический потенциал, обеспечить каждому гражданину необходимый набор социальных гарантий, укрепить национальную безопасность. Голос Беларуси слышен на авторитетных международных площадках во многом благодаря мирным инициативам руководства страны.

Каждый выпуск проекта “З гонарам у сэрцы” рассказывает о достижениях в развитии определенной сферы – от высоких технологий и национальной безопасности до спорта и национальной культуры.

При подготовке выпусков используются архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи наших корреспондентов и инфографики.

Первые шесть лонгридов были посвящены динамичному развитию отечественной промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, теме национальной безопасности в военной сфере, спорту, культуре.-0-


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