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Сегодня 28 июля кандидаты в президенты Беларуси выступят на телеканале "Беларусь 1" во второй раз

28.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 17:00 начнётся выступление Сергея Черечня, в 17:30 — Андрея Дмитриева, в 18:00 — Светланы Тихановской, в 18:30 — Анны Канопацкой. Все они имеют по 30 минут.


Протестные настроения белорусов властью и её оппонентами оцениваются по-разному / Reuters
 
 
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В 17:00 начнётся выступление Сергея Черечня, в 17:30 — Андрея Дмитриева, в 18:00 — Светланы Тихановской, в 18:30 — Анны Канопацкой. Все они имеют по 30 минут.
 
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