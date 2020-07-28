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Сегодня 28 июля кандидаты в президенты Беларуси выступят на телеканале "Беларусь 1" во второй раз
Источник материала: Партизан
В 17:00 начнётся выступление Сергея Черечня, в 17:30 — Андрея Дмитриева, в 18:00 — Светланы Тихановской, в 18:30 — Анны Канопацкой. Все они имеют по 30 минут.
Протестные настроения белорусов властью и её оппонентами оцениваются по-разному / Reuters
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В 17:00 начнётся выступление Сергея Черечня, в 17:30 — Андрея Дмитриева, в 18:00 — Светланы Тихановской, в 18:30 — Анны Канопацкой. Все они имеют по 30 минут.
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