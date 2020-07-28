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В Вильне прошёл "Балтийский путь": удачи трем белорусским женщинам

28.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Вильне прошёл "Балтийский путь" в поддержку белорусов. Акцию приурочили к 30-летию принятия в Беларуси декларации о государственном суверенитете.


Участники акции в Вильне / Facebook

Это был шаг к независимости, которую удалось восстановить в 1991-м. Страны Балтии вышли из СССР раньше, а незадолго до этого прошла масштабная акция — "Балтийский путь" — живая цепь связала три столицы — Вильню, Ригу и Таллин. Люди взялись за руки, чтобы продемонстрировать стремление к свободе и независимости.

Как пишет "Новая газета", на "Балтийском пути", который прошёл в Вильне на проспекте Гедимина 27 июля, люди также держались за руки. Они выразили солидарность с белорусами, которые борются за честные выборы и демократические перемены. Участники акции держали бело-красно-белые флаги, портреты белорусских политзаключенных. Среди тех, кто выступал, были и литовские политики, в том числе и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он пожелал удачи "трём смелым белорусским женщинам".
 
 
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В Вильне прошёл "Балтийский путь" в поддержку белорусов. Акцию приурочили к 30-летию принятия в Беларуси декларации о государственном суверенитете.
 
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