Тумилович: «Слава Богу, что у нас появились говорящие спортсмены, но что-то футболистов не слышно»

Источник материала: Tut.by

Бывший вратарь сборной Беларуси по футболу Геннадий Тумилович в интервью «Трибуне» прокомментировал тот факт, что спортсмены начали активнее высказываться на политические темы.



Reuters

— В Беларуси спортсмены все чаще смело высказывают свое мнение о положении дел в стране, о действующей власти. Что, по-вашему, ими движет?

— Слава Богу, что у нас появились говорящие спортсмены, но что-то футболистов не слышно. Все хорошо у них, все устраивает? У нас же средний возраст национальной сборной 60 лет, и это всех устраивает? Конкуренции в ближайшие 20 лет в команде не предвидится, поэтому зачем футболистам что-то говорить.

А остальные спортсмены говорят, и это нормально. Если ты адекватный человек, если ты видишь все, что творится, изнутри, то выскажешь свою позицию, какая бы она ни была. Кому-то твое мнение понравится, кому-то нет. Но понятно, что те, кто при министерствах, при сборных, говорить не будут.

А давай взглянем на последние результаты белорусского спорта. Все они свидетельствуют о том, что мы движемся не в том направлении. И руководить спортсменами, федерациями должны все-таки люди, которые хоть немного приближены к этим видам спорта. А в 99 процентах случаях на руководящих должностях сидят кто угодно, но не те, кто хоть немного разбирается в этой сфере. О чем сейчас говорить, если все ключевые посты заняты силовиками? Это просто маразм. Осталось обнести границы Беларуси колючей проволокой — и все. Никакой логики, здравого смысла в тех событиях, что происходят в стране. Откровенно говоря, идет уничтожение белорусского народа.

— Высказываются спортсмены, публичные личности, но за это их потом увольняют.

— Естественно, это неправильно. Но вы хотите, чтобы при этой власти было по-другому? Где один говорит, а остальные сидят и просто кивают головами, голосуют единогласно. О чем это может говорить?

Честно скажу, я на выборах не был ни разу, относился к ним так: «Ай, зачем они, там и так все понятно». Сейчас так считает, думаю, уже меньшее количество людей. Но все равно: 9 августа поднимите жопы с диванов, отложите до вечера пиво и идите и проголосуйте. А то как ни приедешь в страну, все ноют, как хреново, как задолбал этот президент, тут душит, тут жизни нет, зарплаты и пенсии маленькие. Все ноют. Так вот, 9 августа, все ноющие, поднимайтесь и идите голосуйте. А фальсификация, не фальсификация… Вы просто сделайте свое дело, отдайте голос. Неважно за кого, у каждого свое мнение — действующий президент или кто-то из альтернативных кандидатов. Задача каждого гражданина — пойти и проголосовать, - сказал Тумилович.

Напомним, что по ходу кампании ряд спортсменов дали комментарии о президентских выборах. Действующую власть среди прочих поддержали Марина Литвинчук, Александр Богданович, Василиса Марзалюк, Вадим Девятовский, Ольга Силкина. При этом критические высказывания о нынешнем положении дел оставили Елена Левченко, Кирилл Релих, Сергей Долидович, Мелитина Станюта, Александра Романовская и другие.