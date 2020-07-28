RIPE NCC и HostFly.by рассказали о переходе на интернет нового поколения

Источник материала: Вороновская газета





Компания RIPE NCC и хостинг-провайдер HostFly.by сообщили, когда в Беларуси заработает новая версия интернет-протокола и хватит ли адресов в Сети для всех устройств – от смартфонов, до умных датчиков и часов.

Необходимость перехода на новое поколение, или протокол функционирования Глобальной сети, существует уже несколько лет. Главная проблема — дефицит IP-адресов, которые получает каждое устройство в интернете, от смартфона до умного холодильника. Разработанный много лет назад протокол IPv4 себя полностью исчерпал, а его лимит 4 294 967 296 (2³²) закончился еще в прошлом году. Именно в Беларуси применяется технология NAT, которая «делит» один IP-адрес среди нескольких десятков и сотен пользователей. Решить проблему должен был переход на новый протокол IPv6.

«Фактически свободные IPv4 адреса условно крупных блоков закончились в конце прошлого года, о чем все знали заранее. RIPE NCC давно публикует график исчерпания IPv4 адресов. Возврат адресов идет не крупными объемами, так что сильно рассчитывать на это как на источник не нужно. Таким образом мы можем говорить, что на первичном рынке IPv4-адреса закончились, хоть и есть случаи возврата и последующего перераспределения», — рассказал в интервью директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии координационного центра RIPE NCC Максим Буртиков.

Его слова подтверждает и руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль. Он считает, что единственный способ эффективной работы по устаревшему протоколу — это технология NAT.

«Но белорусы уже много раз сталкивались с последствиями дефицита IP-адресов, например, на национальном уровне, когда крупные международные поисковые сервисы блокировали отдельные IP-адреса, которыми одновременно пользовались сотни клиентов белорусских интернет-провайдеров. Переход на IPv6, где у каждого устройства свой адрес, решило бы эту и другие проблемы. Мы видим, что переход на IPv6 идет уже несколько лет, однако пока глобальный трафик IPv6 составляет около 30% «, — сказал Александр Хмыль.

Причина низкой популярности новой «версии» интернета — в отсутствии веского стимула на переход.

«Если уж что и тормозит (процесс перехода на IPv6), то это не производители оборудования. На самом деле сейчас уже нужно постараться, чтобы закупить новое оборудование без поддержки IPv6. Вендоры очень давно в свои продукты внедрили поддержку IPv6, для них это задача не слишком ресурсоемкая и им выгодно, чтобы их оборудование было более универсально, а значит – поддерживало оба протокола. Провайдеры теоретически должны быть готовы к IPv6, именно по той же причине – если они просто планово обновляли оборудование, то оно с большой вероятностью поддерживает IPv6. Кадры тоже должны обладать необходимыми знаниями, RIPE NCC регулярно проводит бесплатные тренинги по практическому внедрению IPv6, на которых были все крупнейшие операторы страны», — говорит Максим Буртиков.

Он считает, что причиной медленного внедрения IPv6 «является просто отсутствие понимания того, что внедрение IPv6 это бизнес-решение, а не просто технологическое решение».

«IPv6 не быстрее, не мощнее, но в условиях, когда IPv4-адресов больше нет и их приходится искать на вторичном рынке, чтобы продолжать обеспечивать свой рост, или же закупать дорогостоящее оборудование для разделения одного IPv4-адреса на множество абонентов (что тоже иногда влечет за собой проблемы), выходит, что внедрение IPv6 выгодно в среднесрочной перспективе», — отмечает топ-менеджер RIPE NCC.

В Беларуси есть понимание важности IPv6, однако роль устаревшего протокола слишком высока.

«Мы как участники процесса технологического развития интернет-доступа в стране пока не видим серьезного интереса к IPv6, как со стороны провайдеров, так и клиентов. Чтобы новый протокол стал в Беларуси более востребован, необходимы крупные инфраструктурные проекты с применением интернета вещей. Это могут быть автоматизированные решения для управления городской или дорожной инфраструктурой, массовое внедрение умных датчиков. Подобные проекты однозначно потребуют использования протокола IPv6 и станут драйвером перехода на новый протокол», — сказал руководитель проекта HostFly.by.

Говоря о перспективах массового использования IPv6 в Беларуси, Александр Хмыль призывает ориентироваться на появление крупных технологических проектов по автоматизации.

«Развитие электрического и беспилотного транспорта, внедрение умных решений для экономии энергии, в сфере безопасности — все это станет толчком для IPv6. Другого пути для массового перехода нет, отдельные провайдеры не способны продвинуть этот процесс. Нужны инвестиции в технические проекты республиканского масштаба», — резюмировал он.

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