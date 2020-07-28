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Что лечит этот врач? Проверьте, знаете ли вы медицинские специальности

28.07.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все знают, с какими заболеваниями и патологиями помогают справиться терапевт, невролог, хирург или дерматолог. А что насчет более узких медицинских специалистов? HEALTH.TUT.BY предлагает проверить ваши знания и интуицию в этом тесте.

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Все знают, с какими заболеваниями и патологиями помогают справиться терапевт, невролог, хирург или дерматолог. А что насчет более узких медицинских специалистов?
 
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