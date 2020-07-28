Лицеист области стал победителем международной олимпиады для школьников

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Выпускник Минского государственного областного лицея Егор Ермоленко стал победителем многопрофильной международной олимпиады для школьников «Будущее Арктики» по учебному предмету «География».





Олимпиада проводилась одним из ведущих университетов России – Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова.

В международном мероприятии приняли участие представители 7 государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана.

Егор Ермоленко, учащийся Минского государственного областного лицея, успешно прошел заочный тур и принял участие в заключительном туре. Егор изучал географию на повышенном уровне. В этом ему помогала учитель Людмила Григорьевна Ольгомец. Лицеист с легкостью выполнил задания международной олимпиады и по результатам интеллектуального состязания был удостоен диплома 1 степени.

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