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Лицеист области стал победителем международной олимпиады для школьников

28.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Выпускник Минского государственного областного лицея Егор Ермоленко стал победителем многопрофильной международной олимпиады для школьников «Будущее Арктики» по учебному предмету «География».

Лицеист области стал победителем международной олимпиады для школьников

Олимпиада проводилась одним из ведущих университетов России – Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова.

В международном мероприятии приняли участие представители 7 государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана.

Егор Ермоленко, учащийся Минского государственного областного лицея, успешно прошел заочный тур и принял участие в заключительном туре. Егор изучал географию на повышенном уровне. В этом ему помогала учитель Людмила Григорьевна Ольгомец. Лицеист с легкостью выполнил задания международной олимпиады и по результатам интеллектуального состязания был удостоен диплома 1 степени.

minsk-region.gov.by.


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Выпускник Минского государственного областного лицея Егор Ермоленко стал победителем многопрофильной международной олимпиады для школьников «Будущее Арктики»...
 
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