Китайская Great Wall готовит к дебюту новый рамный пикап

Источник материала: Tut.by

В настоящее время Great Wall полностью сосредоточена на пикапах — за кроссоверы и внедорожники в нынешней структуре компании отвечают бренды Haval и Wey , а электрокарами занимается марка Ora . На днях Great Wall обнародовала дизайнерские эскизы нового полноразмерного грузовичка, который пока не имеет имени.





Тем не менее, китайцы уже озвучили некоторые параметры будущей новинки. Это будет пикап длиной около 6 м и шириной более 2 м, в основу которого ляжет новая платформа с внутренним кодом P71 — на ней, если верить китайским СМИ, разрабатывается следующее поколение внедорожника Haval H9. Обещаны адаптивная подвеска и блокировки центрального и заднего дифференциалов, а заявленные дорожный просвет и глубина форсируемого брода — 224 мм и 965 мм соответственно.





Известно также, что будущий пикап получит новый шестицилиндровый турбодвигатель объемом 3 л, развивающий 354 л.с. и 500 Нм. Он получит 48-вольтовую электрическую надстройку (так называемый «умеренный» гибрид), в трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод.

Премьера нового пикапа Great Wall может состояться уже в сентябре на Пекинском автосалоне, продажи начнутся в следующем году.