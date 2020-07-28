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Китайская Great Wall готовит к дебюту новый рамный пикап

28.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В настоящее время Great Wall полностью сосредоточена на пикапах — за кроссоверы и внедорожники в нынешней структуре компании отвечают бренды Haval и Wey, а электрокарами занимается марка Ora. На днях Great Wall обнародовала дизайнерские эскизы нового полноразмерного грузовичка, который пока не имеет имени.


Тем не менее, китайцы уже озвучили некоторые параметры будущей новинки. Это будет пикап длиной около 6 м и шириной более 2 м, в основу которого ляжет новая платформа с внутренним кодом P71 — на ней, если верить китайским СМИ, разрабатывается следующее поколение внедорожника Haval H9. Обещаны адаптивная подвеска и блокировки центрального и заднего дифференциалов, а заявленные дорожный просвет и глубина форсируемого брода — 224 мм и 965 мм соответственно.


Известно также, что будущий пикап получит новый шестицилиндровый турбодвигатель объемом 3 л, развивающий 354 л.с. и 500 Нм. Он получит 48-вольтовую электрическую надстройку (так называемый «умеренный» гибрид), в трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод.

Премьера нового пикапа Great Wall может состояться уже в сентябре на Пекинском автосалоне, продажи начнутся в следующем году.

 
 
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Great Wall обнародовала дизайнерские эскизы нового полноразмерного грузовичка, который пока не имеет имени.
 
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