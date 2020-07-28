Катар направил в МОК письмо о готовности принять Олимпийские игры 2032 года













"Сегодняшнее заявление знаменует собой начало содержательного диалога с комиссией МОК, чтобы в дальнейшем изучить наши интересы и определить, как Олимпийские игры могут поддержать долгосрочные цели развития Катара.





На протяжении многих лет спорт является одним из основных факторов развития нашей страны. Именно этот проверенный послужной список и богатый опыт наряду с нашим желанием использовать спорт для содействия миру и культурному обмену лягут в основу наших переговоров с комиссией", — заявил глава НОК Катара шейх Хоаан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани.





Ранее интерес к проведению Олимпиады-2032 проявляли Турция, Индия, Австралия. Совместную заявку также подали Южная Корея и КНДР, сообщает New York Times.



