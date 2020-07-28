|
Катар направил в МОК письмо о готовности принять Олимпийские игры 2032 года
Источник материала: Партизан
Национальный олимпийский комитет (НОК) Катара направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, в котором выразил готовность провести Олимпийские игры 2032 года.
"Сегодняшнее заявление знаменует собой начало содержательного диалога с комиссией МОК, чтобы в дальнейшем изучить наши интересы и определить, как Олимпийские игры могут поддержать долгосрочные цели развития Катара.
На протяжении многих лет спорт является одним из основных факторов развития нашей страны. Именно этот проверенный послужной список и богатый опыт наряду с нашим желанием использовать спорт для содействия миру и культурному обмену лягут в основу наших переговоров с комиссией", — заявил глава НОК Катара шейх Хоаан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани.
Ранее интерес к проведению Олимпиады-2032 проявляли Турция, Индия, Австралия. Совместную заявку также подали Южная Корея и КНДР, сообщает New York Times.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный олимпийский комитет (НОК) Катара направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, в котором выразил готовность провести Олимпийские игры 2032...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)