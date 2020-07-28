ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Катар направил в МОК письмо о готовности принять Олимпийские игры 2032 года

28.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Национальный олимпийский комитет (НОК) Катара направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, в котором выразил готовность провести Олимпийские игры 2032 года.




"Сегодняшнее заявление знаменует собой начало содержательного диалога с комиссией МОК, чтобы в дальнейшем изучить наши интересы и определить, как Олимпийские игры могут поддержать долгосрочные цели развития Катара.

На протяжении многих лет спорт является одним из основных факторов развития нашей страны. Именно этот проверенный послужной список и богатый опыт наряду с нашим желанием использовать спорт для содействия миру и культурному обмену лягут в основу наших переговоров с комиссией", — заявил глава НОК Катара шейх Хоаан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани.

Ранее интерес к проведению Олимпиады-2032 проявляли Турция, Индия, Австралия. Совместную заявку также подали Южная Корея и КНДР, сообщает New York Times.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный олимпийский комитет (НОК) Катара направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, в котором выразил готовность провести Олимпийские игры 2032...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что лечит этот врач? Проверьте, знаете ли вы медицинские специальности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика