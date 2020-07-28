Зарплата в ИТ опять упала — и в рублях, и долларах

По официальным данным, за прошлый месяц средняя зарплата в ИТ составила 4 848 рублей. Это на 14,5% меньше, чем в мае. Среди топ-10 самых высокооплачиваемых видов деятельности только в производстве химпродуктов зарплата в процентах упала больше. Интересно, что в мае относительно апреля зарплата в ИТ выросла на те же 14,5%.





В абсолютном выражении средняя зарплата айтишников за июнь сократилась на 820 рублей (после роста в мае на 703 рубля).