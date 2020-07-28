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Зарплата в ИТ опять упала — и в рублях, и долларах

28.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средняя зарплата белорусских айтишников после роста в мае откатилась назад по итогам июня. Причем она снизилась не только в рублях, но и долларах.

По официальным данным, за прошлый месяц средняя зарплата в ИТ составила 4 848 рублей. Это на 14,5% меньше, чем в мае. Среди топ-10 самых высокооплачиваемых видов деятельности только в производстве химпродуктов зарплата в процентах упала больше. Интересно, что в мае относительно апреля зарплата в ИТ выросла на те же 14,5%.  

В абсолютном выражении средняя зарплата айтишников за июнь сократилась на 820 рублей (после роста в мае на 703 рубля).
 
 
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Средняя зарплата белорусских айтишников после роста в мае откатилась назад по итогам июня. Причем она снизилась не только в рублях, но и долларах.
 
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