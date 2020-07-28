ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Великобритания инвестирует миллиарды в популяризацию велосипедов

28.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти Великобритании инвестируют 2 млрд фунтов стерлингов в продвижение среди сограждан поездок на велосипедах.



Амбициозный план, обнародованный в понедельник, 27 июля, предполагает прокладку тысяч километров велодорожек, пересмотр стандартов велоинфраструктуры, доступные каждому программы обучения езде, расширение доступа к электровелосипедам, а также приобретение велосипедов по рецептам врачей общей практики.

Кроме того, обладателям старых велосипедов будут предоставлены ваучеры в размере 50 фунтов (55 евро) на ремонт своего транспорта, передает DW.

Соединенное Королевство хочет стимулировать здоровый образ жизни и стать первым в мире государством, где появится город с нулевыми выбросами вредных веществ в транспортной сфере. "Езде на велосипеде и пешим прогулкам предстоит сыграть огромную роль в борьбе с некоторыми из крупнейших вызовов в сферах здравоохранения и защиты окружающей среды", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Правительство Великобритании в тот же день развернуло широкую кампанию против избыточного веса среди населения на фоне пандемии заболевания COVID-19. В сообщении британского кабмина ожирение было названо "бомбой замедленного действия". Среди прочего, запрещена реклама фастфуда по телевидению и в интернете до 21.00, а сети ресторанов и кафе с более чем 250 сотрудниками обязаны указывать количество калорий в меню.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Великобритании инвестируют 2 млрд фунтов стерлингов в продвижение среди сограждан поездок на велосипедах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Oops! Американец на выделенную государством помощь... купил Lamborghini
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика