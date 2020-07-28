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Oops! Американец на выделенную государством помощь... купил Lamborghini

28.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина воспользовался льготной программой помощи и выделенные ему государством деньги, которые он должен был потратить на выплату зарплаты сотрудникам, он спустил на покупку последней модели дорогого спорткара.

Американский предприниматель из Майями Дэвид Т. Хайнс купил роскошный спорткар Lamborghini Huracan 2020 года выпуска на деньги, которые были ему выделены государством в рамках программы помощи предприятиям в условиях эпидемии COVID-19. Теперь ему "светит" 30 лет тюрьмы и огромный штраф, пишет NBC News.

Бизнесмен запросил у банка 13,5 миллиона долларов в качестве помощи от государства. Банк одобрил ему сумму в 3,9 миллиона долларов.

Хайнс, если бы направил средства на выплату зарплаты своим работникам, мог не возвращать одолженную сумму. Однако предприниматель предпочел купить за 318 тысяч долларов престижный спортивный автомобиль.

Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в банковском мошенничестве. Выяснилось, что документы для банка он подделал. Большинство его "сотрудников" существовали только на бумаге. 

Также полученные государственные деньги он тратил на приобретение предметов роскоши и на услуги в магазинах и на курортах Майами.

Авто и все средства на счету американца конфисковали. Ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет и штраф в размере одного миллиона долларов.
 
 
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Мужчина воспользовался льготной программой помощи и выделенные ему государством деньги, которые он должен был потратить на выплату зарплаты сотрудникам, он...
 
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